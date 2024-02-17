الوطني يدشن علامة NBK Wealth لحلول إدارة الثروات



فيصل الحمد: «الوطني للثروات» لحظة فارقة في إرشاد عملائنا لبناء ثروة متنامية وإرث يدوم لأجيال

«نتجاوز معك مفهوم الثروة» شعار يُعبِّر عن رؤيتنا لحقبة جديدة في إدارة الثروات للأفراد والمؤسسات

علامة NBK Wealth تشكل وجهة رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال إدارة الثروات

نملك شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم

نعمل على ترسيخ مكانتنا في أن نكون الخيار الأول والموثوق لإدارة الثروات إقليمياً وعالمياً نتبع في المجموعة نهجاً شاملاً يركز على العميل لفهم احتياجاته وتقديم الحلول التي تناسب تطلعاته

أعلن بنك الكويت الوطني عن تدشين العلامة التجارية المرموقة «الوطني للثروات» NBK Wealth وهي المجموعة الرائدة عالميا وإحدى أكبر المجموعات الإقليمية في مجال إدارة الثروات الشاملة.وتحمل العلامة التجارية هوية بصرية جديدة مميزة بمفهوم يعبر عن نشاط أعمال المجموعة بشكل مباشر، كما يعكس المصداقية والثقة والنجاح الذي تتمتع به مجموعة بنك الكويت الوطني إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط.وستشهد «الوطني للثروات» الإطلاق الرسمي لعلامتها التجارية في شهر أبريل المقبل لتضم تحت مظلتها خدمات ومنتجات الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الكويت الوطني- الكويت وشركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني لإدارة الثروات (السعودية) والوطني للخدمات المصرفية الخاصة (سويسرا) بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني الدولي (لندن) وكذلك شركة الوطني للوساطة المالية.وتقدم «الوطني للثروات» مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي وإدارة الثروات بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.ولدى المجموعة التي بلغ حجم الأصول المالية الشخصية لديها نحو 37.6 مليار دولار بنهاية عام 2023، فريقا من النخبة يمتلك خبرات واسعة ويتكون من أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء.وتعد الوطني للثروات وجهة رائدة وشريكا موثوقا في تقديم حلول مبتكرة وخدمات متطورة في مجال إدارة الأصول التي تشمل فئات إدارة الاستثمارات والاستثمارات البديلة بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية وحلول التداول.كما تقدم خدماتها للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية، الراغبين في الحفاظ على الرفاه المالي، وذلك عبر تقديم خدمات استشارات مالية لهم تهدف إلى نمو ثرواتهم وتعزيز استدامتها، من خلال حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة.وفي مجال إدارة الثروات، تقدم الوطني للثروات مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة تعزز فعاليتها شبكة واسعة من خبراء الاستثمار من ذوي الخبرات المتخصصة، ونخبة من خبراء إدارة الأصول من ذوي الكفاءات العالية.كما تسهم شراكاتها القيمة مع جي بي مورغان لإدارة الأصول وإنتيرفيست في تعزيز عدة جوانب مختلفة، من ضمنها الخدمات الاستشارية وتطوير الحلول الاستثمارية الجديدة.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد: يمثل تدشين العلامة التجارية الجديدة NBK Wealth لحظة فارقة في التزامنا بتقديم خدمات وحلول إدارة ثروات لا مثيل لها وإرشاد عملائنا في خطواتهم نحو بناء ثروة متنامية وإرث حقيقي يدوم أثره عبر أجيال عديدة.وأضاف قائلا: نتبع في الوطني للثروات نهجا شاملا يركز على العميل لفهم احتياجاته بعمق، وذلك بهدف تقديم الحلول التي تناسب تطلعاته، وبأهداف تتعدى مفهوم السعي لتكوين الثروة وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل بمنظور شامل ومتكامل.وأوضح أن المجموعة تعمل على ترسيخ مكانتها في أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات على الصعيدين الإقليمي والعالمي يدعمها شبكة عالمية من العمليات المتكاملة.وقال الحمد: نرفع شعار «نتجاوز معك مفهوم الثروة» وهو يعبر عن رؤيتنا لحقبة جديدة في إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وكذلك المؤسسات من خلال استراتيجيات استثمارية شاملة مستفيدين من انتشارنا العالمي في أهم عواصم المال والأعمال وخبرتنا العميقة في تقديم خدمة استثنائية تلبي كل طموحاتهم.«الوطني للثروات» بالأرقام- 37.6 مليار دولار الأصول المالية الشخصية بنهاية عام 2023.- أكثر من 100 من خبراء الاستثمار والوسطاء و80 مدير علاقات.- تتواجد في 5 دول عبر 9 مدن تشكل أهم عواصم المال والأعمال حول العالم.- تقدم حلول الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي للثروات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية.- حلول إدارة الأصول التي تشمل إدارة الاستثمارات والاستثمارات البديلة والاستثمارات التقليدية وحلول التداول.