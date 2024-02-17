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الكويت شاركت في اجتماع مجلس محافظي إيفاد

2/17/2024 11:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب محافظ دولة الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر، ومراقب إدارة العمليات لشؤون المنظمات عضو المجلس التنفيذي في «إيفاد» خالد الخالد، وفد الكويت بالاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي «إيفاد» الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 14-15 فبراير الجاري تحت عنوان «الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا» للنظر في عدد من المسائل الملحة التي تحدد دور الصندوق وأثره على التحول والقدرة على الصمود لسكان الريف، والموافقة على تقرير هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وهو الوكالة المتخصصة الوحيدة التي تركز حصرا على الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال التنمية الزراعية.

كما عقد البحر عددا من الاجتماعات الثنائية مع الإدارة التنفيذية للصندوق لبحث سبل تفعيل مجالات التعاون والعمل المشترك، لاسيما في مجال تمويل المشاريع التنموية المشتركة وفرص التدريب والتأهيل والتوظيف للكوادر الوطنية الكويتية في إيفاد.

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