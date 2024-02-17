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بيتك يعلن عن شراكة مع لاندمارك ضمن برنامج مكافآته

2/17/2024 11:07:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن شراكة مع برنامج «شكرا Shukran» التابع لمجموعة (لاندمارك) المالكة للعديد من العلامات التجارية الشهيرة على مستوى الخليج العربي للانضمام إلى برنامج «برنامج مكافآت بيتك Baitak Rewards» عبر تطبيق يتم تحميله على الهاتف أوالموقع الإلكتروني لبرنامج «مكافآت بيتك».
وتمثل هذه الشراكة وهي الأولى من نوعها بين الطرفين، إضافة مهمة لعملاء البرنامج الهادف لتشجيع استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق داخل وخارج الكويت، من خلال جمع نقاط عن كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن تحويل نقاط «بيتك» فيما بعد عبر خاصية (تبديل النقاط Points exchange) عبر برنامج مكافآت «بيتك» إلى (برنامج شكرا Shukran)، وذلك لإتمام المشتريات من المحلات المشاركة ضمن مجموعة (لاندمارك) عبر نقاط برنامج (شكرا Shukran)، وتعادل قيمة استبدال النقاط مقابل كل 1000 نقطة «مكافآت بيتك»، 250 نقطة في برنامج (شكرا Shukran).
ويضم برنامج (شكرا Shukran) العديد من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة مثل (هوم سنتر، سنتربوينت، سبلاش) وغيرها الكثير، وستمنح هذه الشراكة تجربة رائعة لمستخدمي برنامج «مكافآت بيتك Baitak Rewards» للتسوق والاستفادة من نقاط مكافآت «بيتك».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك» طلال العربيد إن انضمام مجموعة (لاندمارك) الرائدة إلى سلسلة الجهات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك» Baitak Rewards «تطور نوعي في مجموع المزايا التي يقدمها البرنامج والعلامات التجارية المشاركة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى تنوع متاجر لاند مارك بما يلامس رغبات عملاء «بيتك» واحتياجاتهم. وأشار العربيد إلى أن الشراكة بين الجانبين تتيح لعملاء برنامج «مكافآت بيتك» تحويل نقاطهم مع مجموعة (لاندمارك) من خلال برنامج (شكرا Shukran) الذي يغطي العديد من المتاجر والعلامات التجارية المنتشرة في الكويت، ليتمكن عملاء «مكافآت بيتك» من التسوق واستخدام نقاط (برنامج شكرا Shukran) عند تسوقهم لدى متاجر لاندمارك مثل (هوم سنتر، سنتربوينت، سبلاش). وأكد العربيد أن البرنامج يأتي ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أنه مقابل كل دينار مشتريات بالداخل أو الخارج، يكسب العميل نقاطا تصرف في مشتريات أخرى مع مجموعة من أرقى المتاجر ومنافذ الخدمة يزيد عددها على 150 جهة، كما أن جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال نقاط «بيتك» من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة.
كما أن هناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لإطلاق برنامج «مكافآت بيتك» الجديد، والتي تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل تطبيق برنامج المكافآت للمرة الأولى على 1000 نقطة.
وأضاف العربيد «يجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج. موضحا ان هنالك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين كسب النقاط من خلال جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج، أما العملاء من فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم كسب النقاط من خلال المحلات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك» فقط، ويتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 24 ساعة بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.

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