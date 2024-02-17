العقارات المتحدة المطور العقاري الأكثر ابتكارا للمجتمعات في 2023



مازن حوا: الجوائز تعكس تفوقنا بالتنمية المستدامة.. وتعزز التزامنا ببناء مجتمعات أكثر ابتكاراً ناصر القلاف: ندرك الصلة بين نجاح الأعمال والتأثير المجتمعي المستدام.. فنجاحنا مرتبط برفاهيته

حصدت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة «مطور المجتمعات الأكثر ابتكارا» من مجلة «Global Business Outlook».وترفع بذلك شركة العقارات المتحدة رصيد جوائزها لعام 2023 إلى 4 جوائز، وذلك بعد حصولها على جائزة «أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط» من مجلة يوروموني، وجائزة «أفضل شركة عقارية كويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة» من مجلة الأعمال الدولية.بالإضافة إلى فوزها بجوائز «الأفضل في الكويت» في 8 فئات و«الأفضل على مستوى الإقليم» في 4 فئات وجائزة أفضل مشروع تطوير مكاتب على المستويين الإقليمي والعالمي، ضمن جوائز العقارات العربية عن مشروع «ضاحية حصة».وفي كلمة عبر بها عن اعتزاز شركة العقارات المتحدة بدورها الفعال في المجتمع، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: «تعكس هذه الجوائز تفوقنا الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز التزامنا ببناء مجتمعات أكثر ابتكارا وازدهارا. كما أنها تلهمنا لمواصلة بناء الشراكات الفعالة والمبادرات الرائدة التي لا تعيد تعريف معايير الصناعة فحسب، بل ترتقي برفاهية المجتمع».وأضاف حوا، قائلا: «رؤيتنا تتخطى مجرد الربحية، فهي تشمل إثراء الحياة، وتمكين الأفراد، وخلق إرث من التقدم يتردد صداه عبر الأجيال القادمة. فتعزز هذه التقديرات إصرارنا على البقاء في طليعة الابتكار، مع دفع التقدم المستدام وتعزيز النمو الشامل عبر جميع القطاعات».وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم التميز في مختلف المجالات التجارية على مستوى العالم، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الشركات وقادة الأعمال الرائدة. وجاء حصول العقارات المتحدة على هذه الجوائز نظرا لنهجها الرائد في تطوير المجتمعات، والذي يتضمن تنفيذ حلول إبداعية لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية. كما يعكس هذا التكريم التزام الشركة بالمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تؤثر إيجابيا على المجتمعات من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين الجودة العامة لحياة أفراد المجتمع.وعليه، نجحت الشركة في اختتام سنة 2023 بتحقيق مبادرات ذات قيمة مضافة وأثر إيجابي حقيقي على المجتمع، ما توج تفوقها بحصد العديد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة. وشملت مبادرات «العقارات المتحدة» مكونات المجتمع بكل شرائحه في 2023، حيث أبرزت ريادتها في خدمة المجتمع بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية ومسيرة العقارات المتحدة المجتمعية الممتدة لأكثر من 50 عاما.من جهته، قال نائب رئيس أول - المبيعات والتسويق ناصر القلاف: «ندرك في العقارات المتحدة الصلة الجوهرية بين نجاح الأعمال والتأثير المجتمعي المستدام. كما ندرك أيضا أن نجاحنا مرتبط ارتباطا وثيقا برفاهية المجتمعات التي نخدمها. لذلك، تتجاوز مبادرات المسؤولية المجتمعية لدينا الجوانب التقليدية للأعمال، بل تمتد إلى تحفيز التغيير الإيجابي لتسهم بفاعلية في التنمية المستدامة والتعليم والتمكين، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها».وأشار القلاف إلى أن سجل شركة العقارات المتحدة حافل بالعديد من المبادرات المجتمعية الاستراتيجية منها: رعاية الشركة لمبادرة تمكين النساء الشابات التي أطلقتها النوير بهدف تمكينهم من خلال المسرح الهادف. تتبنى المبادرة مبدأ التعليم التطبيقي وهو استخدام عملي للممارسات المسرحية للمساعدة في تحقيق التطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي لدى الأفراد.كما واصلت العقارات المتحدة رعاية دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات كراع رسمي له وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كجزء من إستراتيجيتها في المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم بهدف الارتقاء بالرياضة النسائية المحلية ودعم اللاعبات من أجل التقدم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.وتأكيدا على سعي شركة العقارات المتحدة الدائم والتزامها الراسخ بتوفير البيئة الرياضية المناسبة واحتضانها العديد من الفعاليات وتحسين تجارب اللياقة البدنية نحو مجتمع أكثر صحة، رعت الشركة المهرجان الرياضي الأكبر في الكويت «Flare Festival» في شاطئ المارينا، كما رعت بطولة KIB The Stadium للبادل حيث تنافس أفضل اللاعبين من دول مجلس التعاون الخليجي. فضلا عن ذلك، أطلقت الشركة تحدي الخمسين ألف خطوة لموظفيها بهدف تشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحي.وتميزت شركة العقارات المتحدة في دعم الطلبة والتعليم، حيث شاركت في المعارض الوظيفية في عدة جامعات، فكانت هي أحد الرعاة الرئيسيين لمعرض النمو الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأميركية في الكويت، بالإضافة إلى رعايتها الذهبية لمعرض التوظيف بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت. بالإضافة إلى رعايتها مشاريع التخرج للطلبة، كما استضافت الشركة مجموعة من الطلاب والطالبات في جولة دراسية إلى مشروع «ضاحية حصة»، وأقامت حلقة نقاشية ملهمة حول تعزيز «نهج التميز في تنفيذ مشاريع البناء» من قبل مهندسي الشركة الذين حرصوا على مشاركة خبراتهم القيمة.جوائز عالمية مرموقةتتويجا لإنجازاتها، حصلت العقارات المتحدة خلال العام على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، فقد حصدت جائزة «أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط لعام 2023»، من قبل مجلة يورومني العالمية التي تعد واحدة من أكثر المجلات المتخصصة في القطاع المالي والعقاري شهرة على مستوى العالم. وتعتبر هذه الجائزة دليلا آخرا على التزام العقارات المتحدة بتقديم أفضل المنتجات لأسلوب حياة عصري. وجائزة «أفضل شركة مسؤولية اجتماعية للشركات في الكويت لعام 2023» من قبل مجلة الأعمال الدولية.فقد تم ترشيح شركة العقارات المتحدة تقديرا لجهودها السباقة في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ المبادرات المؤثرة في التنمية البيئية والاجتماعية والثقافية والصحية. يعد هذا بمنزلة تأكيد إضافي على التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أخذ التقييم في عين الاعتبار البرامج الإستراتيجية لشركة العقارات المتحدة، والشراكات المؤثرة، والمساهمات القيمة في التعليم والثقافة وتمكين المرأة ورفاهية المجتمع بشكل عام.