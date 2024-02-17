Sunday, 18 February 2024 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 26 مليارات دولار سندات أميركية اشترتها الكويت

2/17/2024 11:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال العام الماضي 2023 بنسبة 4.53% وبقيمة 2.2 مليار دولار، لتصل إلى 46.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة مع 48.52 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
بينما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.57% وبقيمة 3.26 مليارات دولار، مقارنة مع 43.06 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.95 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 43.37 مليار دولار.
وعلى المستوى الخليجي، اتجهت استراتيجية أغلب دول التعاون تجاه السندات الأميركية إلى الشراء خلال 2023، حيث زادت استثمارات السعودية بواقع 12.2 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 10.2% لتصل إلى 131.9 مليار دولار مقارنة مع 119.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، منها 107.69 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و24.18 مليار دولار سنـــدات قصيرة الأجل. بينما رفعت الإمارات استثماراتها خلال العام الماضي لتصل إلى 63.98 مليار دولار مقارنة بـ 58.5 مليار دولار في ديسمبر من العام 2022 بنسبة نمو بلغت 9.36% وبقيمة 5.48 مليارات دولار، منها 51.68 مليار دولار سندات طويلة الأجل و12.3 مليار دولار سندات قصيرة الأجل، وزادت أيضا على المستوى الشهري بنسبة بلغت 1.81% مقارنة بـ 62.84 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي.

MENAFN17022024000130011022ID1107864917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث