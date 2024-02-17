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12 64 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي الكويتي

2/17/2024 11:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
استهل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت العام الجديد 2024 على تراجع بنهاية شهر يناير الماضي ليصل إلى مستوى 12.64 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 2.59% وبواقع 337 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة مع 12.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يناير 2024.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجع أيضا الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 511 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.88% مقارنة بمستويات شهر يناير من العام الماضي والبالغة 13.15 مليار دينار.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة، لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 12.97 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.64 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 292.83 مليون دينار.
وشهد إجمالي الموجودات تراجعا شهريا خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 2.63% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

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