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الشال تحويل الصندوق السيادي ليصبح مصدر دخل

2/17/2024 11:07:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن الإصلاح المالي يحتاج إلى إعادة نظر في دور الصندوق السيادي بتعزيز قوي احترافي لإدارته وإعادة بناء استثماراته وتغيير وظيفته ليصبح مصدر دخل رديف مستدام أسوة بالصندوق النرويجي، ومن دون المساس بأصله والحرص على تنميته.
يأتي ذلك إلى جانب إعادة النظر في جيش الهيئات والمؤسسات والأجهزة واللجان الدائمة والتي يفوق عددها الخمسين، سواء بالدمج أو الحل، لأن معظمها يعمل كمراكز توظيف ولا تحقق أهدافها، وتشكل هدرا كبيرا للنفقات العامة، والتوقف عن تأسيس هيئات ومراكز حكومية جديدة والاستفادة من المتوافر منها بتغيير الأغراض وحوكمة العمل، وفي البرنامج بعض توجيهات التوسع.
ودعا إلى عدم الخوف من صلابة الموقف، فالقيم في البلد باتت مقلوبة، من مؤشراتها الجدل الحالي حول بصمة المعلمين، ففي بلد تسوده قيم صحيحة، يفترض أن يكون الاحتجاج والاعتصام والاستجواب على تخلف التعليم العام 4.8 سنوات، أو على الانحراف الكبير في تخصصات المعلمين، أو على قصر أيام السنة الدراسية لكثرة الإجازات، أو على التأخر في فرز وعقاب حملة الشهادات المزورة والمضروبة، أي سلامة بناء الإنسان، وليس على قرار تنظيم الالتزام بالدوام أسوة بكل الدول المجاورة، وصلابة الموقف المبدئي إن تحققت تستحق كل الدعم.
وتطرق التقرير إلى مستهدفات برنامج عمل الحكومة بأنه في اقتصاد ماليته العامة تعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وهو مورد دخل ناضب ويتعرض لضغوط سلبية شديدة من كل اتجاه، مثل هبوط مستوى الإنتاج متزامنا مع هبوط الأسعار وارتفاع الاستهلاك المحلي ليقتطع من المتاح للتصدير، إضافة إلى اقتطاع متصل من سعر البرميل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فلا بد أن يصبح إطفاء حريق المالية العامة أهم المستهدفات، وذلك ما سطره تشخيص البرنامج.
وزاد التقرير: «المستهدف وفقا للبرنامج هو إدارة السيولة المتاحة بحصافة، ففي جانب الإنفاق، لا بد من حرب شرسة على هدره»، وفي جانب الإيرادات، تتجه النية إلى تبني نظام ضريبي تدريجي يبدأ من فرض ضرائب على السلع الضارة ومشروع ضريبة أرباح على الشركات، وذلك مستهدف كررته كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، الفارق في برنامج الحكومة الحالية هو الوعي بمخاطر، ليس فقط عدم المضي في الاصلاح، وإنما مجرد تأخيره ولو قليلا قد يجعل تكاليفه غير محتملة على عامة الناس، شاملا فقدان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك توجه صحيح.
وأشار التقرير إلى أنه في الجانب الاقتصادي، يستهدف البرنامج مواجهة خلله الهيكلي الناتج عن هيمنة عالية التكلفة ضعيفة الإنتاجية للقطاع العام، وهو أمر لا يمكن استدامته، ويهدف إلى فتح شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإعادة توازنه، ما يمنح الاقتصاد فرص عمالة مواطنة خارج القطاع العام، ووعاء ضريبيا ينمو مع الزمن لمواجهة خلل ميزاني العمالة والمالية العامة.
وزاد: «يتطلب ذلك إصلاحا جوهريا في بيئة العمل الطاردة حاليا ما يحولها إلى بيئة عمل جاذبة للاستثمار المباشر، المحلي والأجنبي، ويدعمها تمدد الطلب على إنتاجهما السلعي والخدمي بدعم من موقع الكويت الجغرافي حين استغلاله كمركز تجاري يخدم الدول المجاورة للحدود الشمالية والشرقية بعدد سكان يبلغ نحو 150 مليون نسمة».
وأضاف: «ذلك ما سطره البرنامج في مشروعه القصير الأمد لأول مائة يوم، وبرنامج الإصلاح طويل الأمد شاملا إعادة بناء رأس المال البشري الذي هدمت قيم الالتزام والإنتاج والولاء الحقيقي لديه، ونعيد التأكيد على أن المحك هو التنفيذ بعد أن تميزت الحكومة الحالية عن غيرها بمستوى وعيها».

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