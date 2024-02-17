السميط نتائج الأهلي في 2023 تعكس التزامه بتعزيز مكانته التنافسية



شياماك سوناوالا: استثمارات المجموعة الرقمية تؤدي إلى انخفاض النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبدالعزيز جواد: إستراتيجية «ABK2X» تستمر بتحقيق نتائج ملموسة وسط نمو حصتنا السوقية

عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة عبدلله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، وبإدارة مدير أول علاقات المستثمرين يعقوب الملا.وشهد المؤتمر مناقشة المؤشرات المالية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، وأبرز التطورات خلال عام 2023، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي داخل الكويت وفي الأسواق التي تعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.تعزيز المكانة التنافسيةوبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط إن النتائج المميزة خلال عام 2023 تعكس مرونة المجموعة والتزامها بتعزيز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي، لافتا إلى تسجيل زيادة 40% في صافي الأرباح إلى 45.2 مليون دينار، في حين نمت ربحية السهم 46% إلى 19 فلسا للسهم في نهاية السنة المالية 2023.وكشف عن تسجيل نسبة كفاية رأس المال 16.74% والقروض المتعثرة نسبة 1.33%، مما يؤكد نجاح المجموعة وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية، والتعامل بنجاح مع التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.وتابع: «حافظنا في الوقت نفسه على زخم إيجابي في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي طوال العام الماضي، وهو ما يظهر من خلال الحفاظ على نسبة نمو إيجابية على صعيد الربحية والعائد على متوسط الأصول والعائد على حقوق المساهمين، وتحسن نسبة جودة الأصول، وتحقيق معدلات أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية والرقابية، وهو ما يؤكد ملاءتنا المالية».مكانة مميزةوذكر السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل الاستفادة من مكانتها المميزة بين البنوك الكويتية، لاسيما من حيث انتشارها الجغرافي الواسع، بينما تلعب بصمتها الجغرافية المتنوعة دورا أساسيا في زيادة الإيرادات وتسهيل توزيع القروض وجمع الودائع.وأفاد بأن عمليات المجموعة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الأهلي الكويتي ـ مصر تساهم بنسبة 41.6% من إيراداتها التشغيلية و38% من أصولها.وشدد السميط على أن الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة البنك الأهلي في تنفيذ خطط التحول الرقمي مع تدشين أول فرع رقمي بتقنية الهولوغرام في السوق الكويتي داخل مجمع الخيران مول، تدل على التزامها الدائم بالاستفادة من أحدث التقنيات، لافتا إلى أنها ستقوم بافتتاح فروع رقمية إضافية في المستقبل، بهدف توفير خدمة سلسة للعملاء على مدار الساعة.وكشف عن أنه من أجل تعزيز تواجدها، فقد زادت مجموعة البنك الاهلي حضورها في مصر، من خلال افتتاح 4 أفرع جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء. وبين أنه انطلاقا من ثقتها بخططها وإستراتيجيتها، ستواصل مجموعة البنك الأهلي الاستثمار في المجالات التي توفر قيمة مضافة وعالية لجميع المتعاملين معها، وقيادة الابتكار والنمو.نمو المؤشراتمن جهته، قال شياماك سوناوالا: «بلغت الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي 185 مليون دينار، بينما سجلت الأرباح التشغيلية 97.1 مليون دينار»، لافتا إلى أن نسبة القروض المتعثرة وصلت إلى 1.33%، مع نسبة تغطية تبلغ 445% بنهاية عام 2023.وذكر سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تحتفظ بمخصصات تبلغ قيمتها 213 مليون دينار، وهي أعلى بكثير من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وفقا لتوجيهات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، مما يدل على التزام المجموعة المتواصل بالقواعد المالية الحكيمة والحصيفة.وتابع: «لقد حافظت المجموعة على استقرارها التشغيلي، وهو ما يتجلى في تسجيل صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2% ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط الأصول بنسبة 1.5%، بحيث تؤكد هذه النتائج الأداء الصحي للمجموعة والنمو المستدام عبر قطاعات أعمالنا المتنوعة، وفي الوقت نفسه لا تزال مؤشرات السيولة لدينا قوية، حيث بلغ معدل صافي التمويل المستقر 113%، ونسبة تغطية السيولة 225%، مع ميزانية عمومية ممولة ذاتيا ومدعومة بودائع العملاء البالغة 3.8 مليارات دينار، ما يمثل 68% من إجمالي مطلوباتنا».وأفاد سوناوالا أن إجمالي الدخل التشغيلي لدى مجموعة البنك الأهلي الكويتي نما بنسبة 8%، في حين أن العائد على حقوق المساهمين البالغ 6.8% ارتفع بنسبة 36% مقارنة بعام 2022.ونوه إلى أن الإيرادات التشغيلية البالغة 185 مليون دينار، تتوزع على 49% من الخدمات المصرفية للشركات، و43% من الخدمات المصرفية للأفراد، و8% من عمليات الخزينة، في حين أنه بالنسبة لتوزيع الأصول، فإن 58% منها تأتي عن طريق الخدمات المصرفية للشركات، و13% في الخدمات المصرفية للأفراد، و29% في الخزينة.ويأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي إيرادات الفوائد لعام 2023 نحو 413.5 مليون دينار، بنمو كبير قدره 144 مليون دينار وبنسبة 54% عن عام 2022، إذ يرجع هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة مستويات الأصول وتحسن بيئة أسعار الفائدة.وأوضح سوناوالا أن غالبية الإيرادات في المجموعة تأتي من غير الفوائد من الأنشطة المصرفية الأساسية، ما يوفر الاستقرار مقارنة بالدخل الأكثر تقلبا من الأنشطة التجارية، وأثر بشكل إيجابي على أرباحها التشغيلية والتي ارتفعت بنسبة 7% خلال عام 2023.تميز الاستثماراتوقال سوناوالا «يتجلى التزام المجموعة بالتميز في استثماراتنا المستمرة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات الرقمية وتطوير العمليات، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النفقات التشغيلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقد بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل لعام 2023 نحو 47.5%، مقارنة بـ 47.2% في العام 2022، في وقت حافظت المجموعة على نهج حكيم ومحافظ في إدارة المخاطر الائتمانية وتوفير المخصصات.وشدد على أن بصمة مجموعة البنك الأهلي الكويتي الجغرافية تلعب دورا أساسيا في زيادة الإيرادات وتسهيل توزيع القروض وجمع الودائع، مبينا أن عمليات المجموعة الدولية، بما في ذلك فروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبنك الأهلي الكويتي- مصر، تسهم بشكل كبير في عملياتها.وتابع: «مع نهاية عام 2023، سجلت الميزانية العمومية لمجموعتنا 6.3 مليارات دينار، وشهدنا زيادة بنسبة 5% في صافي القروض والسلف من 4 مليارات دينار في 2022 إلى 4.3 مليارات دينار عام 2023، كما قمنا بتنويع مصادر تمويلنا، وتأمين المزيد من القروض طويلة الأجل من خلال الأسواق الدولية، ما يعزز استقرار وموثوقية تمويلنا، وتظهر نتائجنا المالية لعام 2023 تحسنا مستمرا في العوامل الرئيسية التي تقود عملياتنا، بما يشمل الزيادة في القروض، وانخفاض المخصصات، وميزانية عمومية قوية، وسيولة وفيرة، وقاعدة رأسمالية قوية».أداء اقتصادي واعدوفي سياق متصل، قال رئيس التخطيط الإستراتيجي في البنك الأهلي الكويتي عبدالعزيز جواد: «يظهر الاقتصاد العالمي مرونة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6% خلال عام 2024 مقارنة مع 3% خلال عام 2023، ونحن نتوقع حدوث تقلبات طفيفة في النمو الاقتصادي على صعيد الاقتصادات المتقدمة هذا العام بسبب التحديات الجيوسياسية وبعض الظروف الأخرى، ومع ذلك ينبغي تعويض ذلك من خلال النمو في الاقتصادات الناشئة الأخرى ما سيؤدي إلى تسجيل الناتج المحلي العالمي للمستوى نفسه الذي حققه خلال عام 2023».وأضاف جواد أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مناسب لتحقيق أداء اقتصادي واعد، رغم وجود توقعات حذرة على خلفية الأوضاع السائدة عالميا، مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي يظهر آفاقا واعدة، معربا عن تفاؤله بتسريع وتيرة الإنجاز في مختلف المشاريع.وذكر أنه في عام 2023 تجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 2.5 مليار دينار، ما يشكل إنجازا رائعا يأتي بعد تراكم المشاريع المتوقفة خلال فترة جائحة «كوفيد - 19».وأفاد بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3.6% وهو ما يتجاوز قليلا متوسط المعدل العالمي، ومتوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي، مع ترجيحات بإرساء مشاريع بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دينار، تتركز بشكل رئيسي على قطاع الطاقة والنفط، إلى جانب النمو في الاستثمارات الأجنبية.مرحلة جديدةوكشف جواد عن التزام البنك الأهلي الكويتي بتنفيذ إستراتيجيته بدقة خلال عام 2024، مما يضعه في موقع يمكنه من توليد قيمة مضافة باستمرار لجميع المتعاملين معه، لافتا إلى أنه مع الانتقال نحو مرحلة جديدة من التقدم والنمو، فقد حصل البنك على تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر 2023، وتصنيف A2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.وأضاف: «أعلن مجلس الإدارة أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2023 يبلغ 21.23 مليون دينار بواقع 9% أي 9 فلوس لكل سهم، مما يعكس التزامنا بمكافأة مساهمينا الكرام، ويسعدنا أيضا أن نعلن عن توزيع أسهم منحة بقيمة 11.87 مليون دينار بواقع 5% لكل 100 سهم».وأشار إلى الانتهاء من نحو 95% من البرامج والخطط وتنفيذ 102 مبادرة عبر 11 مسار عمل مختلفا ضمن إطار إستراتيجية ABK2X لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، والتي تستمر بتحقيق نتائج ملموسة، وسط نمو كبير في الحصة السوقية للبنك على صعيد العديد من المنتجات إلى جانب زيادة عدد العملاء.ولفت جواد إلى إطلاق شريحة Elite Plus في البنك الأهلي الكويتي والتي تلبي احتياجات العملاء ذوي الثروات الكبيرة والتي تستهدف تسجيل حصة سوقية مرتفعة في القطاعات الكويتية الرئيسية وأصحاب الرواتب العالية والوافدين ذوي الدخل المرتفع، في وقت أدى إطلاق برنامج «ABK Advantage» إلى إقبال كبير من العملاء عليه، وساهم في توفير عروض إضافية على بطاقات البنك الائتمانية لتلبية احتياجات العملاء المتطورة على مختلف الأصعدة.9 قروض مجمعةكشف عبدالعزيز جواد عن أن عام 2023 كان ممتازا بفضل تسجيل 9 قروض مجمعة أبرمتها مجموعة البنك الأهلي الكويتي من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، والتي شملت العديد من المناطق حول العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.وأشار إلى ترقية سهم مجموعة البنك الأهلي الكويتي إلى السوق الأول بدءا من 11 فبراير 2024، مما يعني الانتقال إلى ساحة أكبر وأعلى سيولة نسبيا في بورصة الكويت، مما يعكس الالتزام بمتطلبات وشروط الجهات الرقابية في الكويت.الاستدامة والحوكمةقال عبدالعزيز جواد إنه خلال عام 2023 قام البنك الأهلي الكويتي بتعزيز أجندة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة به، من خلال إستراتيجية المجموعة التي تمتد لفترة 5 سنوات، والتي تتضمن 6 ركائز تشمل المناخ، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستثمار المجتمعي، والحوكمة، وتمكين الموظفين، وتحقيق الشمول المالي، ولضمان التكامل بين جميع هذه العناصر فقد قمنا بتقديم برنامج التدريب الإلكتروني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لنحو 1000 موظف لدينا في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.