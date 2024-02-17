شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا بينهم نساء إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.



كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.



وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28.858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68.677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

