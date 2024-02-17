حكومة تكنوقراط” على طاولة الفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية الشهر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اللقاء الذي سيجمع الفصائل الفلسطينية في موسكو نهاية هذا الشهر يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام، معتبراً في تصريحات لقناة“الشرق”، أن هذا الملف يتطلب التزام كافة القوى بالاتفاقات التي وقعت عليه سابقاً، بما يشمل قرارات الشرعية الدولية.

وعن الاجتماع المزمع عقده في 29 فبراير الجاري، أشار الأحمد إلى أن“عقد الاجتماع الرابع للفصائل الفلسطينية في موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية ومعهد الاستشراق، يأتي في وقت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة إجرامية ومنهجية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل محاولات تهجير أبناء شعبنا سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وأضاف:“بالتالي هذا الاجتماع يكتسب أهمية، خاصة أن آخر اجتماع عُقد في موسكو كان عام 2017، وفي نهاية يوليو 2023 عقد اجتماع العلمين في مصر بحضور ورئاسة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، مع غياب 3 فصائل هي الجهاد، والجبهة الشعبية القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة”.

وأوضح الأحمد أنه بعد انتهاء اجتماع العلمين الذي اعتمد بيان الرئيس الفلسطيني، ووافقت عليه جميع الفصائل المشاركة، تم تشكيل لجنة متابعة، وحُدد موعد آخر في سبتمبر لعقد اجتماع في القاهرة، لكن“للأسف حركة حماس ماطلت ثم رفضت المشاركة وحصل العدوان الإسرائيلي بعد أيام من ذلك”.

القيادي الفلسطيني اعتبر أنه“لا توجد حركة جدّية من أجل إنهاء الانقسام البغيض. هذا السرطان الخبيث الذي مسّ الجسم الفلسطيني وهو بعيد عن تاريخ شعبنا، ونأمل أن تتمخّض الجولة المقبلة في موسكو عن نتائج إيجابية”، معتبراً أن اجتماع موسكو لن يتضمن ورقة جديدة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، إنما سيكرر الموافقات السابقة التي تنصّلت منها بعض الفصائل بعد موافقتها عليها”.

وتابع:“لا نعرف هل ستشارك حركة الجهاد في اجتماع موسكو أم لا، لأنها تغيبت عن كل الاجتماعات السابقة، بينما جرى اتصال بيننا وبين الجبهة الشعبية وأخبرتنا قيادتها في دمشق بأنها ستشارك، بينما أكدت الجبهة الديمقراطية وباقي قيادات الفصائل في رام الله وغزة مشاركتها”.

وشدد الأحمد على ضرورة أن تؤكد الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة“حماس”، على الالتزام الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيراً إلى أن“حماس” سبق أن وقّعت على الالتزامات عدة مرات، لكنها تراجعت عنها في اجتماع موسكو الأخير عام 2017، وفي العلمين تم التأكيد ووافقت الحركة، لكن“الجهاد” لم تشارك.

وأردف:“أعتقد أن بقية الفصائل حتى التي امتنعت عام 2017 عن التوقيع على الالتزامات ستعيد النظر بموقفها، ونحن على تواصل مع الجميع”.

أما أبرز النقاط التي ستتم مناقشتها ومحاولة التوصل إلى إجماع بشأنها في موسكو، فهي وفقاً لعزام الأحمد:“الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد”، معتبراً أن“هذه الدولة ليست فوضى، إذ اعترف العالم بها في قرار 67/19 عام 2012، وأصبحت منظمة التحرير هي التي تُمثل الدولة الفلسطينية في عضويتها بالأمم المتحدة. ولجنتها التنفيذية التي تعتبر الحكومة”.

وتشمل الالتزامات التي تسعى منظمة التحرير للحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية عليها“الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي المنسجم مع تلك القرارات، والتي أكدت على حل الدولتين، وإقامة دولة

فلسطين

المستقلة على أراضي عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال الأحمد”، إن المنظمة ستعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب العالم حالياً، بقرار من الرئيس محمود عباس، بحيث تتولى مهامها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، دون استقطاع شبر واحد من أي منطقة، وكذلك العمل على“تعزيز المقاومة الشعبية السلمية التي تنسجم مع أشكال النضال المختلفة التي اختارها الشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله”.

وتابع:“نحن نذهب بقلب مفتوح وبصدر رحب، وجاهزون ليكون حواراً جدياً وحقيقياً وملزماً وملتزماً من الجميع، لا أن يصرحوا بشيء خارج الاجتماع، ومن ثم يتصرفون بشكل مختلف داخله”.

وفي رده على سؤال“الشرق” بشأن تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

وحكومته رفض حل الدولتين، رأى القيادي في حركة“فتح”، أن مواقف هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ليست جديدة، مضيفاً أن“نتنياهو تنصّل من أوسلوا منذ سنوات طويلة، وحتى الحكومة الإسرائيلية عندما انتهت فترة الحكم الذاتي عام 1999، لم تلتزم بالانتقال إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في مفاوضات الحل النهائي، التي جرت في كامب ديفيد عام 2000، ومنذ ذلك الوقت نحن في حالة صدام مع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عمن يحكم”.

وتحدث الأحمد عن الاجتماع الأخير للجنة العربية السداسية على مستوى الخبراء في الرياض، لافتاً إلى أنها وضعت خطة نهائية للحل، مجددة التأكيد على حل الدولتين، انسجاماً مع مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، والتزمت بها كل الدول العربية، مشيراً في الوقت نفسه إلى“خارطة الطريق التي سبق أن تبنتها اللجنة الرباعية الدولية المشكلة من الولايات المتحدة وروسيا

والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بقرار

مجلس الأمن

1515′′، مشدداً على ضرورة أن“لا تبقى إسرائيل الطفل المدلل فوق القانون”.

وبشأن مستقبل غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، اعتبر القيادي عزام الأحمد أن الغموض يُسيطر على المشهد الحالي في القطاع، وذلك كما قال بسبب الموقف الإسرائيلي والموقف الأميركي، مستغرباً في الوقت نفسه التناقض بين ما يجري على أرض الواقع وتصريحات الرئيس الأميركي

جو بايدن

التي يجدد خلالها ضرورة وقف الحرب وعدم تهجير سكان غزة.

ورأى أنه“بإمكان الولايات المتحدة أن تفرض على

إسرائيل

ما تقوله الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى واشنطن نفسها”.