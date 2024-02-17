ترقّب الفائدة الأمريكية يطفئ بريق الذهب

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أول من أمس، لكنها تكبدت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وانطفأ بريق الذهب، وتراجعت جاذبيته أمام المستثمرين في العالم مع تقييم الأسواق لآفاق السياسة النقدية، واتجاهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعند التسوية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.45% أو 9.2 دولارات عند 2024.1 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 2006.6 دولارات، لتقلص خسائر المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع عند 0.7% فيما تتعلق أنظار المستثمرين بقرارات أسعار الفائدة خاصة في الولايات المتحدة الامريكية.

وخلال التعاملات، أول من أمس، استقرت قيمة مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - عند 104.22 نقاط.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 0.9% في يناير، انخفاضاً من 1% في قراءة ديسمبر.

وقال ((رافائيل بوستيك)) رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة في عام 2024، لكن إذا تراجع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع فقد يوافق على ثلاثة تخفيضات، وهو متوسط تقديرات صناع السياسات، الذين أعلنوا عنه في ديسمبر.