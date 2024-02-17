مكاسب أسبوعية للنفط بدعم القلق من شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، أول من أمس، بعد أن طغت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف شح الإمدادات على توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي حذرت من تباطؤ الطلب، وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 1 % بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء 3 %.

وتلقت الأسعار دعماً جراء تزايد خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.74 % عند التسوية، أول من أمس، إلى 83.47 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.16 دولار بما يعادل 1.49 % إلى 79.19 دولاراً .

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، ما قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من ارتفاع التضخم مرة أخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس: ((إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وقلصت توقعاتها للنمو في 2024)). وأظهرت بيانات ((بيكرهيوز)) أن عدد منصات التنقيب عن النفط، في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين عند 497 منصة، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 10 نوفمبر 2023. وتوقعت ((وود ماكنزي)) ارتفاع الطلب على النفط في الهند بمقدار الثلث، ليصل إلى 7.3 ملايين برميل يومياً بحلول 2034، مع توقعات بأن تصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي مع وصول استهلاك النفط الصيني إلى ذروته في هذا العقد.