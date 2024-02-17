داني غارسيا يجلب إبداعاته في الطهي إلى دبي

أحدث الشيف العالمي الشهير داني غارسيا ، ثورة في مشهد تناول المأكولات في دبي، عقب الافتتاح الكبير لمطعم ((لينا وسموكد روم)) في ((سانت ريجيس غاردنز)). وبصفته مايسترو في فن الطهي، فإن غارسيا بتفانيه الذي لا يتزعزع في تحقيق التفوق، يجلب معه رؤيته الطهوية المتميّزة إلى دبي، بالشراكة مع ((أدميند للضيافة)).

ويحتل مطعم ((لينا وسموكد روم)) موقعاً متميّزاً في ((سانت ريجيس غاردنز)) في ((نخلة جميرا))، وقد تحوّل إلى وجهة رائعة للاستمتاع بفنون الطهي، تستقطب الضيوف المميزين، لما يقدمه من عروض مغرية، وكلاهما يجمعهما فن الطبخ المشبّع بالدخان.

ويعيد ((لينا)) تخيّل المطبخ الكلاسيكي، الذي يعتمد الشواء على الفحم، حيث تبتكر مهارة غارسيا الإبداعية فوق ألسنة اللهب والجمر، رحلة في عالم فنون الطهي فريدة من نوعها.