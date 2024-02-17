الرئيس الروسي يهنئ جيش بلاده بعد الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الأوكرانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيش بلاده على الاستيلاء على بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا في الحرب التي بدأها ضد جارته أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء السبت، إن "الرئيس هنأ جنودنا ومقاتلينا بهذا النصر المهم وهذا النجاح".
ووفقاً للجيش الأوكراني، فقد انسحب معظم جنودهم من المدينة المدمرة بالكامل في منطقة دونيتسك.
وأعلن كل من الجانبين أن الجانب الآخر فقد نحو 1500 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.
ومع ذلك، لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
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