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الرئيس الروسي يهنئ جيش بلاده بعد الاستيلاء على بلدة أفدييفكا الأوكرانية

2/17/2024 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيش بلاده على الاستيلاء على بلدة أفدييفكا شرقي أوكرانيا في الحرب التي بدأها ضد جارته أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء السبت، إن "الرئيس هنأ جنودنا ومقاتلينا بهذا النصر المهم وهذا النجاح".

ووفقاً للجيش الأوكراني، فقد انسحب معظم جنودهم من المدينة المدمرة بالكامل في منطقة دونيتسك.

وأعلن كل من الجانبين أن الجانب الآخر فقد نحو 1500 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع ذلك، لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

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