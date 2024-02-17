بايدن يلقي باللائمة على الكونغرس في هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا



ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللائمة على الكونغرس في انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا في شرقي أوكرانيا، يوم السبت، قائلاً إن تقاعس الكونغرس أدى إلى هذه الهزيمة.

وأعلن البيت الأبيض، يوم السبت، بعد مكالمة هاتفية بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني اضطر هذا الصباح إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن أجبر الجنود الأوكرانيون على ترشيد استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، ما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد لزيلينسكي مرة أخرى دعم الولايات المتحدة لكييف، منوهاً إلى الحاجة الملحة للحصول على موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تأخير طويل على خطط لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كان مجلس النواب سيوافق على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه لن يطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولا يزال التصويت ممكناً على مشروع القانون من الناحية النظرية من خلال عملية معقدة نادراً ما تستخدم والتي قد تدفع بطرح مشروع القانون على مجلس النواب.

ولطالما دعا بايدن، وهو ديمقراطي، الكونغرس إلى التحرك.

وكان البيت الأبيض قد حذر أخيراً من سقوط أفدييفكا وألقى باللوم على تقاعس الكونغرس في الانسحاب. ويمثل الانسحاب من المدينة المحاصرة منذ أشهر انتكاسة أخرى للجيش الأوكراني في دفاعه ضد روسيا.

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