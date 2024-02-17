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زلزال بقوة 5 درجات يهز مدينة أكابولكو في المكسيك

2/17/2024 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي أمس السبت.

وكتب مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.

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