زلزال بقوة 5 درجات يهز مدينة أكابولكو في المكسيك

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر المركز القومي لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات وقع قرب منتجع أكابولكو على ساحل المحيط الهادي أمس السبت.
وكتب مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة مكسيكو سيتي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن الإنذار من الزلازل دفع سكان المدينة إلى مغادرة منازلهم، لكن لم تقع أضرار.
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