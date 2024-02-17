القهوة تمنع انتكاس المصابين بسرطان الأمعاء

اكتشف باحثون هولنديون وجود صلة بين تناول القهوة وتراجع نسب الوفاة جراء سرطان الأمعاء. وبيّنت الدراسة، التي أجريت بجامعة فاغينينغن، طبقاً لموقع ((24))، أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يومياً، لديهم فرصة أقل للانتكاس من الذين يشربون أقل من كوبين يومياً.

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