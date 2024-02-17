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القهوة تمنع انتكاس المصابين بسرطان الأمعاء

2/17/2024 7:19:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف باحثون هولنديون وجود صلة بين تناول القهوة وتراجع نسب الوفاة جراء سرطان الأمعاء. وبيّنت الدراسة، التي أجريت بجامعة فاغينينغن، طبقاً لموقع ((24))، أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يومياً، لديهم فرصة أقل للانتكاس من الذين يشربون أقل من كوبين يومياً.

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