القهوة تمنع انتكاس المصابين بسرطان الأمعاء

القهوة تمنع انتكاس المصابين بسرطان الأمعاء
التاريخ
2/17/2024 7:19:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتشف باحثون هولنديون وجود صلة بين تناول القهوة وتراجع نسب الوفاة جراء سرطان الأمعاء. وبيّنت الدراسة، التي أجريت بجامعة فاغينينغن، طبقاً لموقع ((24))، أن المرضى الذين يشربون أكثر من 4 أكواب يومياً، لديهم فرصة أقل للانتكاس من الذين يشربون أقل من كوبين يومياً.
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