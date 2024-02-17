إنبات أرز «مستدام» يتضمّن خلايا لحم البقر

نجح علماء كوريون جنوبيون، في ابتكار نوع جديد من الأغذية المستدامة بيئياً، يمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، حيث أوضحوا، حسب ما نشر موقع ((سكاي نيوز))، أنه ربما يساعد في حل الأزمات الغذائية، وتحقيق تقدم في مجال التغير المناخي.

وتولى باحثون في جامعة يونسي في سيئول زرع هذا الأرز الجديد، الذي يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، داخل مختبر.

وكانت النتيجة إنبات أرز وردي ربما يكون، بحسب الباحثين، بديلاً للحوم، أرخص وأكثر استدامة من الناحية البيئية، مع تمتعه ببصمة كربونية أدنى.

وأوضحت في بيان نُشر الأربعاء، تزامناً مع صدور الدراسة في مجلة ((ماتر))، إن ((الأرز يحتوي أصلاً على كمية عالية من العناصر الغذائية، لكن إضافة خلايا متأتية من البقر تعزز هذه العناصر)).

وتم تغليف حبات الأرز بجيلاتين السمك، لمساعدة خلايا اللحم البقري على الالتصاق بها، ثم زُرعت على مدى 11 يوماً. وأشار فريق الباحثين إلى أن المنتج النهائي يحتوي على 8 في المئة بروتين و7 في المئة دهون، وهو أكثر مما يحتويه الأرز العادي.

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