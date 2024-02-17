20 عملاً متنوعة المضامين تعيد ألق الدراما السورية في رمضان

نحو 20 عملاً درامياً سورياً، تتوزع موضوعاتها بين التاريخي والمعاصر والبيئة الشامية، تستعد لسباق الموسم الرمضاني الجديد 2024، حيث تعرض على معظم الشاشات العربية، وهو ما يبدو محاولة قوية متميزة، لإعادة الدراما السورية إلى المشهد بقوة، وتأكيد حضورها الخاص بين نظيراتها في العالم العربي، من جديد.

((البيان))، التقت رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا، علي عنيز، الذي عرض لخارطة الدراما السورية خلال شهر رمضان المقبل، والتطلعات والآمال المعقودة عليها من قبل المشاهدين والمتخصصين، حيث قال: عاد زخم الأعمال الدرامية السورية يتنامى، بموازاة التنوع، حيث لدينا نحو 20 عملاً درامياً للموسم الرمضاني لهذا العام، بين التاريخي والمعاصر والاجتماعي، إلى جانب أعمال متخصصة بالبيئة الشامية بطبيعة الحال.

موسم حافل

وتابع عنيز: ((يمكن القول إن موسم الدراما السورية الرمضاني هذا العام سيكون حافلاً، حيث عادت لتأخذ مكانها على الخارطة البرامجية للمحطات العربية الكبرى، ولتكون موجودة بأعمال تليق بمكانتها. فهذه الدراما لها تاريخها وحضورها في ذاكرة الجمهور العربي، وليس السوري فقط)).

وتابع: ((متفائلون بالأعمال القادمة خلال الموسم الرمضاني 2024، والذي سيشكل نقلة نوعية جديدة بمستوى الدراما السورية، وما قدمته سابقاً، وما تقدمه حالياً، ذلك لجهة نوعية الأعمال على حساب الكم)).

واستطرد: ((كنا سابقاً نقدم 50 عملاً في مثل هذه الأيام، وهذا العام لدينا نحو 20، لكنها ستكون نوعية على المستوى الدرامي)). وشرح عنيز تفاصيل جملة من الأعمال: ((لدينا مسلسل ((تاج))، الذي نبني عليه الآمال الكبيرة، ((بين أهلي))، ((الصديقات))، ((أولاد بديعة))، ((العربجي))، ((الوشم))، وغيرها من الأعمال المهمة، إضافة إلى أعمال مؤجلة من الموسم الماضي، لم تتح لها الفرصة للعرض، نأمل أن نراها هذا الموسم على الشاشات، مثل ((كانون))،((مال القبان)))).

تسويق خارجي

وأعرب عنيز في حديثه لـ ((البيان))، عن تقديره لكل منتج سوري أو عربي يستثمر في هذا القطاع، رغم وجود بعض المجازفات، نتيجة الافتقاد للسوق المحلية، ونتمنى أن يستطيع المنتج لدينا تسويق أعماله بوجه جيد، ليبيعها في السوق المحلية، كما كان الوضع عامي 2008 و2009، بحيث يحقق ميزانيته المطلوبة، ويبقى السوق الخارجي لجني الأرباح. إننا اليوم أمام تحدٍ كبير في هذا الخصوص، نتيجة التغيرات الاقتصادية والأوضاع في البلاد، إذ أصبحنا مضطرين للتسويق الخارجي، لتغطية نفقات الإنتاج وتحقيق أرباح.

واعتبر عنيز أن الدعم الرسمي أثر إيجاباً لجهة جذب رؤوس أموال جديدة للقطاع الإنتاجي، والخروج من حالة الركود التي عانت الدراما السورية منها. وقال: ((نأمل في النجاح والتميز في هذا الموسم الرمضاني، وباستمرار ألق درامانا عاماً بعد آخر. لقد كان للحرب تأثير هدام كارثي في هذا الحقل، كما غيره، لكن اليوم لا بد من عودة نهوض هذا القطاع، الذي أثبتت الوقائع أنه لا يمكن الاستغناء عنه، وخاصة أن نتاجاته موجودة على معظم الشاشات العربية، ومطلوب من المشاهد والراعي والمنتج العربي، على حد سواء.

تنظيم شؤون المنتجين

وأشار عنيز إلى الدور الذي تلعبه لجنة صناعة السينما والتلفزيون، لجهة تنظيم شؤون المنتجين، والشركات العاملة ضمن قطاع الإنتاج، وتقديم التسهيلات لهم، إضافة إلى أنها باتت اليوم جزءاً من حالة التقييم الفكري للأعمال الفنية (قبولها أو رفضها لعدم اكتمال العناصر الدرامية فيها). وقال: ((بذلنا جهوداً كبيرة لإعادة الألق لقطاع الدراما، ولبناء جسور الثقة مع المنتجين، كما نعمل على تهيئة فرص لوجستية لكل منتج يرغب بالعمل في قطاع الدراما)).