مشاركة نوعية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في اجتماع «الأمانة العامة لمراكز الوثائق بدول التعاون»

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة الدكتور علي بن إبراهيم المري نائب الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات.

وناقش الاجتماع عدداً من النقاط المطروحة على جدول أعماله، كما أقرّ على ضوء ذلك، مجموعة من التوصيات المقدمة من الأعضاء سعياً لخدمة مسيرة الأمانة العامة وتعزيز حضورها المؤسساتي، في المجتمع الخليجي بصفة خاصة، والعالم العربي بصفة عامة، والاضطلاع بدورها في خدمة تاريخ المنطقة.

وقد حرصت الأمانة العامة على إنجاز الأعمال المسندة إليها والتشاور مع المراكز والأعضاء، وتبادل الخطابات مع الجهات المعنية الأخرى.

ورقة

وقدّم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال أعمال الاجتماع ورقة عمل شرح من خلالها جهود المركز في حفظ الذاكرة الوطنية للدولة، وذلك بوصفه أحد أبرز الأعضاء في الأمانة العامة، ومصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن جوهر رسالته تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يُعنى المركز بحفظ ذاكرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعن هذه المشاركة، قالت فاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز: منذ عام 2014 أصبح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عضواً في الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نعمل على المشاركة بشكل دوري في اجتماعات الأمانة العامة التي تعقد في مختلف دول الخليج العربي، لما لها من أهمية على صعيد التعاون وتبادل الخبرات.

وأضافت: إن حرص المركز على عضويته في الأمانة العامة ومشاركته الفاعلة في برامجها، ينبعان من الإيمان بأهمية العمل ضمن المنظومة الفكرية الخليجية، لا سيما أن المركز له دور مشهود في مجال البحث والتوثيق، ويتمتع بعلاقات جيدة مع الجهات ذات الصلة بمجال عمله.

جهات

شارك في فعاليات الدورة الـ 36 للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان، دارة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الوثائق التاريخية بمملكة البحرين، دار الوثائق بإمارة الشارقة، مركز الأرشيف الوطني، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، ومركز الوثائق التاريخية ومتاحف ومكتبات الديوان الأميري بدولة الكويت، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وقسم الوثائق والأبحاث بالديوان الأميري بدولة قطر، ودار الوثائق القطرية.