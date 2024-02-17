«سورا» الذكية.. ثورة ابتكار جديدة خارقة في عوالم الفيديو

أثار إعلان شركة ((أوبن ايه آي)) عن أداة جديدة للذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج مقاطع فيديو مدتها دقيقة واحدة، تساؤلات ومخاوف في قطاعات الابتكار الفني والإعلام، بعدما ساهمت الشركة الناشئة في انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال برنامجها ((تشات جي بي تي)).

وتتمتع الأداة الجديدة المسماة ((سورا)) بقدرة على إنتاج ((مشاهد مركّبة مع شخصيات عدة وأنواع معينة من الحركات وتفاصيل دقيقة)) من خلال طلب بسيط بسطر واحد، بحسب الشركة التي أشارت إلى أوجه قصور حالية في البرنامج كاللغط بين

ردود فعل قوية

وبرز من بين اللقطات التي كشفت عنها ((أوبن ايه آي)) مساء الخميس الفائت، مشهد لمخلوق خيالي بجانب شمعة، بينما تظهر صورة قريبة جداً من الواقع رجلاً يمشي في مساحة واسعة.

وتظهر من خلال هذين المثالين، قدرة برنامج ((سورا)) على إحداث تغيير كبير في مجال إنشاء مقاطع الفيديو.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال توماس بيلينغر، أحد مؤسسي شركة ((كَتباك بروداكشنز)) في العام 2007، ((لقد تابعنا تطور قطاع توليد الصور، وهو ما أوجد جدلاً داخلياً كبيراً، وردود فعل فورية أحياناً من جانب المبتكرين))، مضيفاً ((ثمة من يشعرون بأنه عبارة عن عاصفة لا يمكن إيقافها وتتقدم بسرعة كبيرة، وأولئك الذين لم يعظموا من شأنه)).

ويقول بيلانغر ((لم يختبر أحد بعد منتج أوبن ايه آي الجديد.. لكن ما هو مؤكد أن أحداً ما كان يتوقع هذه الأداة التكنولوجية في غضون أسابيع قليلة))، مضيفاً ((سنجد في المستقبل طرقاً مختلفة للابتكار)).

ألعاب الفيديو

وأما قطاع ألعاب الفيديو الذي قد يشهد تغييراً جذرياً نتيجة هذا التقدم التكنولوجي، فيظهر انقساماً في المرحلة الحالية.

وقد رحّبت شركة ((يوبيسوفت)) الفرنسية بما وصفته ((تقدماً)). وسائل الإعلام ويشير بازيل سيمون، وهو صحافي سابق وباحث حالياً في جامعة ستانفورد الأمريكية، إلى قفزة حصلت خلال العام الفائت وكانت مرعبة. ويقول إنه يخشى من كيفية استخدام هذه الأداة خلال الفترات الانتخابية ويبدي تخوفاً من أن يجد الجمهور نفسه في موقع العاجز عن معرفة ما يمكن تصديقه.

ويبدي جوليان بان، مقدم برنامج فري او فو (Vrai ou Faux) المعني بتدقيق بالمعلومات عبر قناة فرانس إنفو قلقاً ((.. يبدو أن ما يوفره هذا البرنامج الجديد هو على مستوى آخر. ليس لدينا حل سحري)).

استوديو مخصص

أما لناحية وكالة فرِد أند فريد التي سبق أن تعاونت مع ماركات بينها لونشان وبَدوايزر ومع استوديو مخصص للذكاء الاصطناعي افتتح في مطلع يناير، فيُتَوَقّع أن يتم إنشاء 80% من محتوى الماركات استناداً إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، مما سيعيد التركيز على العبقرية الإبداعية.