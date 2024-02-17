أغلفة الكتب.. «رقمنة» تغيّب فناً أصيلاً وتقصي القراء

تكثر المقارنات بين تصميمات أغلفة الكتب في الزمن الماضي وفي حاضرنا، إذ يرى معنيون كثر أن هناك اختلافات جذرية حدثت في السنوات الأخيرة على هذا الصعيد، ويؤكدون أنه مع تطور عصر الإنترنت وعالم التكنولوجيا الحديثة، فقد غلاف الكتاب بريقه الفني، بينما تم الاستغناء عن ريشة الفنان المبدع واستبدال التصميمات الرقمية بها.

سحر

يواصل عدد كبير من عشاق قراءة الكتاب المطبوع، وفي شتى المحافل، التشديد على أن الاستغناء عن التصميم التقليدي للكتاب وريشة الفنان المبدع، دفع القارئ للانصراف عن الكتب والاهتمام بها، مؤكدين أن الكتاب الورقي كان له سحره الخاص في جذب القراء له، وما زال له عشاقه من محبي الملمس الخاص للورق بالمقارنة مع طبع الكتب الكترونياً وقراءتها عبر شاشة الهواتف.

تساؤلات جمّة

تساؤلات جمَّة طُرحت بشأن هذا الأمر، فأين أغلفة كتب اليوم من نظيرتها الخاصة بالأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ؟، مثلاً، وكذا غيره من العمالقة، حيث كانت تزين كتبهم لوحات إبداعية لجمال قطب وصلاح طاهر وغيرهم من الفنانين التشكيليين، الذين ساهموا في صناعة فن الغلاف.

الكاتب والفنان التشكيلي محمود عبده، تحدث باستفاضة عن هذا الأمر، وقال لـ((البيان)): مبدئياً أغلفة الكتب هي نوع من التصميمات أو الأعمال الفنية الوظيفية، أي من المفترض أنها ليست عملاً فنياً تجميلياً بحتاً، فهي ليست لوحات نعلقها على جدار لتضفي على المكان قيمة تجميلية، لكنها عبارة عن توليفات من الأشكال يتم عملها كي تؤدي وظيفة الإشارة إلى محتوى الكتاب ونوعيته، سواء كان كتاباً علمياً أو أدبياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو غير ذلك.

وأضاف: بهذا المفهوم فإننا نرى أن الوظيفة والرسالة، تحتل المرتبة الأولى هنا، وبلفظ أكثر تحديداً يجب على الغلاف أن يضع معلومة معينة بشكل واضح ومفهوماً أمام القارئ، بحيث يمكن التقاطها بسهولة وكفاءة، هذه هي وظيفة الغلاف.

وظيفة جوهرية

وأردف محمود عبده: يجب أيضاً أن نلاحظ أن هذه الوظيفة عادة ما تكون معرضة لكثير من التشويش من الوسط المحيط، أي كثرة أعداد الأغلفة الأخرى المتراصة عادة بكثافة على أرفف الكتب، والتي يمكنها بسهولة تشتيت انتباه الناظر لها.

وتابع: انطلاقاً مما سبق، نجد أن تصميم الغلاف الناجح هو التصميم الأكثر قدرة على توصيل الرسالة المحدّدة بأعلى كفاءة ممكنة، مع ضرورة مراعاة المقاييس الجمالية التي يجب أن يتقنها أي مصمم يفهم جيداً أسس التصميم ومعاييره التي تجذب العين وتحمل قدراً من الاتساق في الألوان والأشكال.

وختم حديثه: من هنا نخلص إلى أن التصميم الناجح لغلاف الكتاب، يشبه معادلة رياضية تحمل عدداً من المتغيرات وتراعي قدراً من القوانين أو النظريات الجمالية، وبذكاء ومرونة وفهم لهذه الأسس يمكن الخروج بغلاف ناجح، لافت ومؤثر. وهذا كله نوع من الإبداع الذي تتوافر فيه الروح الفنية بكل معناها التقليدي المعروف في فلسفة الفن، وأرى أنه في ظل التطور التكنولوجي القائم، لا بأس من استخدام عناصر فنية سابقة التجهيز ولكن في أضيق حدود ممكنة. وبالتأكيد، مع مراعاة الأمانة الفنية وعدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والفنية للآخرين.