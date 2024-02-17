مليونا كتاب في «بيغ باد وولف» بدبي مطلع مارس

يعود أكبر سوق لتخفيض أسعار الكتب في العالم ((بيغ باد وولف))، إلى دبي مارس المقبل، موفراً إصدارات فكرية وأدبية وثقافية، من مختلف أنحاء العالم، بأسعار مغرية، من شأنها أن تجذب عشاق القراءة ومحبي المعرفة الذين يعتبرون الكتب وسيلة ومنهلاً لا غنى عنها للمعرفة والاطلاع وتوسيع المدارك والانفتاح على ثقافات العالم. ووفق مجلة ((واتس أون))، تشمل عملية بيع الكتب في السوق/المعرض، الذي يقام في مسرح ((ساوند ستيج)) بمدينة دبي للاستوديوهات، في الفترة بين 1 مارس المقبل حتى العاشر منه، مليوني كتاب من مختلف الأنواع واللغات، من الإنجليزية إلى العربية والفرنسية، وغير ذلك الكثير، بجانب كتب متنوعة للأطفال والكبار على حد سواء.

2009

وكان قد انطلق معرض ((بيغ باد وولف)) المتنقل في عام 2009 في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل انعقاده في عدة مدن في أنحاء آسيا، مع خطط متجددة للتوسع عالمياً. ويفيد موقع المعرض أن مهمته الأساسية تكمن في تنمية عادات القراءة وزيادة معرفة القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، وبناء جيل جديد من القراء من خلال جعل الكتب في متناول الجميع، وتوفيرها بأسعار مقبولة.

وتحفل مضامين النتاجات التي يتضمنها المعرض في دبي، بالتنوع والثراء، إذ بمقدور من يرغب في الاستزادة منها، لغرض قراءتها أو شرائها كهدايا، التزود بما يريد في أجواء متميزة ضمن مدينة دبي للاستوديوهات، من العاشرة صباحاً وإلى الـ 12 عند منتصف الليل، بأسعار مناسبة جداً. ففي السنوات السابقة، على سبيل المثال، تمكن القراء من شراء كتب بأسعار منخفضة، وصل سعر بعضها إلى 5 دراهم للكتاب الواحد، وفق مجلة ((واتس أون)). وأفاد موقع المعرض عن إمكانية شراء كتب، في فعالياتها بدبي، بخصومات تصل إلى 75 %.