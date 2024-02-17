«آرت دبي» يجدد روح الإبداع ويرسّخ التناغم الإنساني

أيام قليلة تفصل عشاق الفن المبتكر عن موعد انطلاق معرض آرت دبي، الذي يعد المتخصصين والجمهور بالكثير من الإبداع والإدهاش والجمال، في دورة هذا العام، حيث تتواصل التحضيرات النهائية لانطلاقتها، وتتميز بكونها تجمع أهم المبدعين العالميين، وترسم مسارات جديدة في خريطة الفنون وتفاصيلها ووظائفها الحياتية، علاوة على تركيز المعرض بوجه خاص على التطوير المنهجي في رؤى الفن الرقمي العالمي، وعرض أحدث الابتكارات والأعمال المهمة في الصدد، ويبرز في الحقل، العمل الفني التركيبي الرقمي الجديد، للفنانة الكندية والكورية كريستا كيم ((مساحة القلب))، والذي سيعرض للمرة الأولى، عالمياً، في صالة جوليوس باير ضمن فعاليات المعرض، وذلك طبقاً لما أعلنته ((آرت دبي)) وشريك المعرض الرئيس جوليوس باير، قبل أيام.

ابتكارات

وستتاح للفنانين المتخصصين ولكافة رواد المعرض، والذي تقام برامجه في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل (مع يومين أوليين لكبار المقتنين من 28 إلى 29 فبراير) في مدينة جميرا، والفنانين وجميع المهتمين، فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الفنية التي تعكس ثقافات العالم، بينما تروي قصصاً وحكايات مجتمعية وجمالية وثقافية متنوعة، بجانب تكريسها قيم الاستدامة وحوار الثقافات والتعايش. كما يلتزم ((آرت دبي))، بالعمل الممنهج مع شركائه، حسب ما أكد المعنيون أخيراً، لترسيخ روح الإبداع المجدد الذي يحاكي ويعكس أدق تفاصيل جوانب الفنون بمساراتها، وذلك في شتى مجتمعات الجنوب العالمي بوجه خاص، مع الحرص الكبير على جعل آفاق الفنون الرقمية حافلة بالتنويع والرؤى الجاذبة وكذا تحمل رسائل قيمة متجددة.

وتأتي هذه الخطط والتوجهات لمعرض آرت دبي، في ظل ما بات يحوزه من مكانة عالمية، استطاع معها أن يقود روح التنويع والابتكار الخلاق في المشهد الفني العالمي.

والجدير بالذكر، أن معرض ((آرت دبي)) ينظم بالشراكة مع مجموعة أ.ر.م. القابضة وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض ((آرت دبي)) HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).