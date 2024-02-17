«اوزو» يضع بصمته في «لورد غليترز هانديكاب» بـ «كرنفال سباقات دبي»

توج ((اوزو)) لـ((ذا آذر كلوب)) بلقب ((لورد غليترز هانديكاب)) خلال الأمسية الـ 11 لـ((كرنفال سباقات دبي))، التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((الطاير للسيارات))، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن، التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبحت أول فارسة تحقق الفوز في المضمار العالمي.

الشوط الأول

اقتنص ((أركان الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات)) لقب الشوط الأول ((ديفيندر X-Dynamic)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب ماجد الجهوري، مسجلاً زمناً قدره 1:22.07 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن ((إيزي لاب)) لمحمد سالم علي العفريت بقيادة الفارس طيار علية وإشراف المدرب خليفة النيادي. وحل ثالثاً ((كريست دي فاوست)) لزياد كلداري بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب إبراهيم أصيل.

الشوط الثاني

خطفت ((بيتيفول لاف)) لجودلفين لقب الشوط الثاني ((ديفيندر 130)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي بجوائز 175 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1:36.53 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن ((اذان)) لـ((نادي جلف للسباق))، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس. وجاء في المركز الثالث ((توهوكو)) لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

حقق ((نيار)) لفابيهاف شاه لقب الشوط الثالث ((ديفيندر 130 Outbound)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1:38.43 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن ((إزعاج)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وحل ثالثاً ((ميزوتينتو)) لـ((نقابة إنيتفورذاصن)) بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

ظفر ((مكمانامان)) لـ((جاري السوب وشركائه)) بلقب الشوط الرابع ((ديفيندر 110X)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1:22.90 دقيقة وبفارق طول عن ((شينجنغ كولورز)) للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث ((أندرياس فيزاليوس)) لـ ((سكاي للسباقات)) بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب عقبة عاشور.

الشوط الخامس

اقتنص ((ليونز مين)) لحمدان سلطان علي السبوسي لقب الشوط الخامس ((ديفيندر 110 Country)) لمسافة 2200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 2:20.58 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن ((ميلتري أوبشن)) لـ ((فيكتورياس)) بقيادة الفارس جابرييل مالون وإشراف المدرب فوزي ناس. وحل ثالثاً ((اهيستا بيرو)) لأحمد علي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

الشوط السادس

توج ((اوزو)) لـ((ذا آذر كلوب)) بلقب الشوط السادس ((لورد غليترز هانديكاب)) لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارسة صافي اوسبورن وإشراف المدرب جيمي اوسبورن، مسجلاً زمناً قدره 1:48.79 دقيقة وبفارق طول عن ((هايبانك)) لجودلفين بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وجاء في المركز الثالث ((فيرست سايت)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

حقق ((أشقر عسير)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) لقب الشوط السابع ((ديفيندر 110)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس عمر إسحاق هيرنانديز سالاس وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 1:11.11 دقيقة وبفارق رأس عن ((شنغهاي سيتي)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) أيضاً بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب راشد بورسلي. وحل ثالثاً ((حاسم)) لراشد الشحي وتوفيق محمد بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مصبح المهيري.

الشوط الثامن

اقتنص ((أسد زعبيل)) لـ ((شادويل)) لقب الشوط الثامن ((لاند روفر)) لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس اوسكار شافيز وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:24.73 دقيقة وبفارق رقبة ((خنجر)) لـ ((شادويل)) أيضاً بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري. وجاء في المركز الثالث ((إمبريال إمبير)) لـ ((تتش جولد للسباقات)) بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط التاسع

ظفر ((قريب)) لناصر عسكر بلقب الشوط التاسع ((ديفيندر 90)) لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2:03.23 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((بوستر بينت)) لـ ((ستود آند بوتد ريسينغ آند فالكون ريسينغ تيم)) بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار. وحل ثالثاً ((لو أوف نيتشر)) لراشد الشحي وتوفيق محمد بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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