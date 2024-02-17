تأهل 27 فريقاً لـ «تحدي المجتمع» ضمن الألعاب الحكومية 2024

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن تأهل 27 فريقاً للمشاركة في فئة ((تحدي المجتمع)) لمنافسات النسخة الخامسة من ((الألعاب الحكومية 2024))، وذلك في ضوء نتائج الجولة التأهيلية التي أقيمت أمس في ((داماك هيلز 2)) بدبي.

وستشارك الفرق الـ27 المتأهلة، بالإضافة إلى فريق ((باركور دبي)) بطل تحدي المجتمع في النسخة الماضية من الحدث، في بطولة الألعاب الحكومية 2024 التي ستقام في دبي فيستيفال سيتي خلال الفترة من 29 الجاري إلى 4 مارس المقبل، وذلك للاحتفاء بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

إقبال مجتمعي

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: ((أظهر الإقبال الواسع بتسجيل 106 فرق لمنافسات تحدي المجتمع هذا العام مدى الوعي العالي الذي تتحلى به مختلف الشرائح المجتمعية تجاه أهمية تبني نمط حياة صحي بدنياً ومجتمعياً مما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراده، وبالتالي يرتقي بمستوى جودة الحياة في دبي كمدينة مفضلة للعيش)).

وأضاف ابن عيسى: ((شهدت الجولة التأهيلية التي أقيمت في داماك هيلز 2 منافسات قوية من جميع الفرق المشاركة، الأمر الذي يعد بمستوى مبشّر خلال البطولة، ونحن بانتظار تحديد الفريق صاحب لقب بطل تحدي المجتمع الذي سيجتاز التحديات الأخيرة)).

أرقام

ومن المنتظر أن تستضيف النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية مجموع 168 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة الجهات الحكومية و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

دعم مستمر

وتلاقي الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول ((إمارات)) وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات ((7X)) كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، وشركة الاتصالات المتكاملة ((دو)). يذكر أن، الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

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