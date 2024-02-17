الوصل والنصر والشارقة إلى دور الثمانية للكأس الغالية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهلت فرق الوصل والنصر والشارقة، أمس، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وحقق ((الإمبراطور)) فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 7 - 1، في استاد زعبيل، وأحرز السباعية، هاريس سيفيروفيتش، هدفين، في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح 3 أهداف ((هاتريك)) في الدقائق 18 و41 و68، ورودريغو في الدقيقة 82، ونيكولاس خمينيز في الدقيقة 90، وسجل لـ((الصقور)) ضياء سبع في الدقيقة 30.
تألق
وتألق عادل تاعرابت وقاد النصر إلى الفوز على ضيفه خورفكان، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بمجهود فردي ومهارة عالية، في المباراة التي أقيمت باستاد آل مكتوم ليخطف ((العميد)) بطاقة الوصول بصعوبة.
وتغلب الشارقة على البطائح 2 - 1 وتقدم الشارقة بهدف المدافع الحسن صالح في الدقيقة 47، وأضاف الثاني عن طريق تسديدة موسى ماريج التي اصطدمت بدفاع البطائح وخادعت حارسه إبراهيم عيسى في الدقيقة 65. ولم يستسلم البطائح وكافح في الدقائق الأخيرة لتحسين النتيجة حتى نجح البديل إسماعيل عمر في تقليص النتيجة بتسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس عادل الحوسني بالدقيقة 84.
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