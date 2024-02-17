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الوصل والنصر والشارقة إلى دور الثمانية للكأس الغالية

2/17/2024 7:19:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهلت فرق الوصل والنصر والشارقة، أمس، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وحقق ((الإمبراطور)) فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الإمارات بنتيجة 7 - 1، في استاد زعبيل، وأحرز السباعية، هاريس سيفيروفيتش، هدفين، في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح 3 أهداف ((هاتريك)) في الدقائق 18 و41 و68، ورودريغو في الدقيقة 82، ونيكولاس خمينيز في الدقيقة 90، وسجل لـ((الصقور)) ضياء سبع في الدقيقة 30.

تألق
وتألق عادل تاعرابت وقاد النصر إلى الفوز على ضيفه خورفكان، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 بمجهود فردي ومهارة عالية، في المباراة التي أقيمت باستاد آل مكتوم ليخطف ((العميد)) بطاقة الوصول بصعوبة.

وتغلب الشارقة على البطائح 2 - 1 وتقدم الشارقة بهدف المدافع الحسن صالح في الدقيقة 47، وأضاف الثاني عن طريق تسديدة موسى ماريج التي اصطدمت بدفاع البطائح وخادعت حارسه إبراهيم عيسى في الدقيقة 65. ولم يستسلم البطائح وكافح في الدقائق الأخيرة لتحسين النتيجة حتى نجح البديل إسماعيل عمر في تقليص النتيجة بتسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس عادل الحوسني بالدقيقة 84.

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