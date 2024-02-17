«ريبلز رومانس» لجودلفين بطل «كأس الأمير»

توج ((ريبلز رومانس)) لجودلفين بلقب ((كأس سمو الأمير)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الثالثة)) الذي أقيم في ختام مهرجان ((سيف سمو الأمير))، بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً 2.28.84 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن ((زفيرو)) لـ((شاداي ريس هورس كمباني ليميتد)) بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب ياسوتوشي إيكي.

وجاء في المركز الثالث ((ساتونو غلانز)) لمالكه هاجيمي ساتومي بقيادة الفارس يوغا كاوادا وإشراف المدرب ياسو توموميشي. وكشف المدرب شارلي آبلبي عن الخطط القادمة للبطل أبرزها المشاركة في شوط ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) خلال أمسية كأس دبي العالمي الشهر القادم، ومن ثم العودة إلى أمريكا في موسم الصيف.

من ناحية أخرى، حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة، بفوزهم بلقب سباق سيف أمير دولة قطر للقدرة والتحمل، لمسافة 119 كم، والذي أقيم أمس في القرية الماراثونية في منطقة سيلين بقطر، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقق فرسان الإمارات المركزين الأول والثالث، عن طريق الفارس سيف أحمد المزروعي بطل السباق، على صهوة ((بوليو سان اندرياس)) لإسطبلات MRM، وفارسنا محمد سعيد البلوشي، الحائز على المركز الثالث والكأس البرونزية، على صهوة ((كازماك مورنينغ ستار))، فيما احتل المركز الثاني الفارس القطري سلمان الهاجري، على صهوة ((مورو بريلون)). وحافظت الإمارات على اللقب للعام الثاني على التوالي، حيث نال فرساننا المركزين الأول والثاني في النسخة الماضية.

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