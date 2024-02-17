5 فرق في مهمة خاصة بالدور الثاني للدوري

تتسلط الأضواء في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، على صراع الهروب من منطقة الخطر، والسعي لتأمين البقاء والتقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة، وستكون الفرق التي تحتل المراكز من العاشر حتى الرابع عشر، في مهمة خاصة بهذه المرحلة، وهي خورفكان 14 نقطة في المركز العاشر، وكلباء 13 نقطة في المركز الحادي عشر، وعجمان 11 نقطة في المركز الثاني عشر، ولحتا 5 نقاط في المركز 13، والإمارات 5 نقاط في المركز الأخير.

ويسعى فريقا حتا والإمارات، إلى كسر قاعدة الصاعد هابط، في ظل الانتدابات والتحضيرات التي قاما بها.

وستشكل صحوة فريقي الإمارات وبني ياس، تهديداً لعجمان وكلباء وخورفكان، على الرغم من أن الفارق بين الفريقين المتذيلين والثلاثي كلباء وخورفكان وعجمان، ليس ضئيلا.

سيعمل خورفكان وكلباء وعجمان، على توسيع الفارق مع فريقي القاع، والانتقال لوسط الجدول مبكراً في الدور الثاني، وسيتابع الجمهور خلال الدور الثاني منافسة خاصة، وتنافساً محموماً للابتعاد عن الخطر وتحسين الترتيب، وتبقى نفرق كلباء وخورفكان وعجمان، مطالبة أمام جماهيرها بإنهاء الموسم في مركز جيد.

وفي الوقت الذي رأى المحللون أن خورفكان وكلباء في مأمن، ويستبعدون هبوطهما، وأن عجمان سيبقى، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك 39 نقطة في الملعب، ولا يوجد ما يمنع ((الصقور)) و((الإعصار)) من حصد عدد كاف من النقاط لتأمين البقاء، فالكرة في ملعبهم، وقد تبدو المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

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