شباب الأهلي يواجه بني ياس.. والعين مع الوحدة في «الكلاسيكو» اليوم

تختتم، اليوم، مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس في استاد راشد بدبي في الخامسة و25 دقيقة، ويستضيف كلباء فريق دبا في الخامسة و20 دقيقة، فيما يجمع استاد هزاع بن زايد فريقي العين والوحدة في الثامنة و20 دقيقة مساءً.

شباب الأهلي × بني ياس

ويسعى شباب الأهلي وضيفه بني ياس، إلى تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية، سعياً إلى التتويج بالمسابقة الغالية، والمواجهة هي الثانية بين الفريقين بالموسم الحالي، وفاز ((فرسان دبي)) خارج أرضه على ((السماوي)) 2 - 1، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل فيه الفريق المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بني ياس في المركز الثامن، فيما ودع الفريقان كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتوج شباب الأهلي بكأس السوبر، محققاً أول ألقاب الموسم، ويحمل ((فرسان دبي)) شرف الفوز بالكأس الغالية في 10 مواسم سابقة. وفي المقابل، نجح بني ياس في الوصول إلى الدور نصف النهائي للكأس الغالية 3 مرات، في آخر 4 نسخ للبطولة، وحقق بني ياس لقب كأس رئيس الدولة مرة واحدة في تاريخه، عام 1992، ويدخل البطولة بطموحات عالية، رغم صعوبة المهمة أمام ((الفرسان)). واستعد ((السماوي)) بمعسكر في مدينة العين، وخاض 3 مباريات ودية أمام البطائح وبينونة وأجمك الأوزبكي.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على استعدادات فريقه الجيدة لمواجهة بني ياس، في أول ظهور رسمي للفريق بعد فترة التوقف، التي استفاد منها ((فرسان دبي))، من خلال تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد، وخوض 6 تجارب ودية، مشيراً إلى رغبة الفريق في المنافسة بقوة على كل البطولات، وفي مقدمها الكأس الغالية ودوري المحترفين. وشدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على صعوبة المباراة، مؤكداً أن فريقه مطالب بتقديم مستوى عالٍ، حتى يتمكن من العبور للدور ربع النهائي. وقال: علينا استغلال الفرص وأخطاء المنافس، من أجل تحقيق الفوز، وخطف بطاقة الصعود.

العين × الوحدة

ويستضيف العين غريمه التقليدي الوحدة في((الكلاسيكو))، في مواجهة قوية، تحظى باهتمام جماهيري كبير، ويدخل العين اللقاء بصفوف مكتملة، ومعنويات عالية، بعد عودته بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، ويتطلع الليلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ يسعى للفوز وحجز بطاقة التأهل، بالإضافة لرد الدين لـ ((العنابي))، الذي فاز عليه بملعبه في آخر مباراة جمعتهما بالدوري.

ويتطلع الوحدة إلى تعويض إخفاقات الدوري، وتغيير شكل الفريق، وتحسين الأداء الهجومي والدفاعي، بطموح التأهل لدور الثمانية.

وقد تشهد قائمة الوحدة وجود الحارس زايد الحمادي، العائد من البطائح، بعد قرار إنهاء الإعارة مبكراً، والوجود على دكة الاحتياط للحارس راشد علي، في ظل استبعاد محمد الشامسي، ويأمل غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، لظهور اللاعبين بحالة جيدة، خاصة فاكوندو وعمر خريبين، بجانب الروسي باكاييف، والوافد الجديد خوجيمات إيركينوف، وقد يوجد احتمال بحدوث بعض التعديلات بالدفع بطحنون الزعابي، في حالة عدم البدء باللاعب عبد الله حمد في وسط الملعب، إضافة إلى مواصلة الاعتماد على البرتغالي روبن فيليب في مركز الظهير الأيسر، وإمكانية البدء بعبد الله الكربي، كظهير أيمن، بدلاً من خالد بطي.

كلباء × دبا الفجيرة

ويلتقي كلباء مع دبا الفجيرة، باستاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، بذكريات لقاءاتهم في دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) قبل عدة مواسم. وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة من استاد كلباء بسبب التجمعات المائية الكبيرة حول الاستاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية، وتحول دون وصول الفريقين والجماهير إلى الملعب. ويتطلع ((النمور)) إلى الاستفادة من الأرض والجمهور، وخطف بطاقة الصعود إلى دور الثمانية، فيما يطمح لاعبو ((النواخذة)) لتحقيق المفاجأة، والفوز على كلباء على ملعبه والتأهل.

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