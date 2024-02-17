4 عناصر نسائية يتألقن في مباراة الجزيرة والعربي

منح اتحاد كرة القدم الفرصة للعنصر النسائي بشكل لافت في مباراة الجزيرة والعربي، أول من أمس، ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي انتهت لمصلحة ((فخر أبوظبي)) بهدف، نال به بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وشهدت المواجهة مشاركة 4 عناصر نسائية في الإدارة والإشراف على اللقاء، تأكيداً على تمكين المرأة الإماراتية، إضافة إلى قدراتها الشخصية التي تؤهلها للتواجد في الملاعب بعد أن أثبتت تميزها عبر تجارب سابقة في كافة المجالات.

وخلال اللقاء، أدت نورة ناصر باظفاري مهمة مراقب اللقاء، وهيفاء الفقي منسقاً إعلامياً للمباراة، وشاركت روضة المنصوري في مهمة الحكم الرابع، وتواجدت خلود الزعابي خلف الشاشات مساعداً لحكم الفيديو، في المباراة التي أدارها بتميز الحكم بدر بوجمهور دون أن تشهد توقفات أو حالات مثيرة للجدل تأكيداً على التعاون الكبير بين الطاقم وتفوقه في إدارة اللقاء.

ويعتبر تألق ونجاح ((بنات الإمارات)) خلال اللقاء، محفزاً لاتحاد كرة القدم من أجل مواصلة توزيع الفرص على العنصر النسائي الذي بدأ في إثبات وجوده وتأكيد أحقيته بالتواجد في ملاعب الإمارات سواء في التحكيم أو المتابعة أو المهام الإعلامية لتكون نقطة انطلاقة نحو العالمية.

وسبق أن أسندت لجنة التحكيم في ديسمبر من العام الماضي لحكمة الساحة روضة المنصوري إدارة مباراة غلف أف سي وغلف يونايتد في الجولة 14 دوري الهواة للمرة الأولى في تاريخ المنافسة، لتكتب اسمها بمداد من ذهب، بجانب زميلتها أمل جمال التي أصبحت أيضاً أول إماراتية تؤدي مهمة الحكم المساعد في ذات المباراة.

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