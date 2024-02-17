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سلطان عادل ضمن أفضل 10 مواهب آسيوية واعدة

2/17/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول، ضمن أفضل 10 مواهب شابة ظهرت خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة.

وأوضح الاتحاد أن كل ما كان يحتاجه سلطان عادل، هو مباراتان لإحداث تأثير في البطولة لصالح ((الأبيض))، بعدما شارك أساسياً وسجل في دور المجموعات أمام هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أنهت مشاركته في البطولة.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، وضع ثقته في المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، وأظهر اللاعب أنه يمكن أن يكون خليفة مميزاً للهدّاف التاريخي لمنتخب الإمارات علي مبخوت. وضمت القائمة، الأوزبكي عباسبيك، العراقي علي جاسم، الكوري لي كانغ ، الأردني علي علوان، الياباني كوبو، الأسترالي جوردان، السعودي عبد الله رديف، الإندونيسي مارسيلينو، والماليزي عارف أيمن.

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