«البرتقالي» حقق الأهم والحظ يعاند «الإعصار»

حقق عجمان الأهم وعاد من ملعب حتا ببطاقة الصعود إلى دور الثمانية بأغلى الكؤوس، بتغلبه على((الإعصار)) بهدف البديل البرازيلي جيانلوكا مونيز، وهو الهدف الذي وضع ((البرتقالي)) مع الثمانية الكبار. في المقابل قدم لاعبو حتا مباراة جيدة، لكن الحظ عاندهم في كثير من الفرص. وقال جورجي كونيا مساعد مدرب عجمان: مباريات الكؤوس تكون صعبة لأنه لا مجال للتعويض ونجحنا في الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، ويجب على اللاعبين طي هذه الصفحة والتفكير في المباريات المقبلة.

وأكد وليد ازارو مهاجم عجمان وأفضل لاعب في المباراة أن ((البرتقالي)) حقق الأهم وهو التأهل بغض النظر عن الأداء وقال: كنا الطرف الأفضل وصنعنا فرصاً عدة.

قال الإيطالي فيفياني مدرب حتا: ليس من السهل خوض المباريات بعد فترة توقف طويلة، وتحسن أداء حتا كثيراً، بعد مرور عشرين دقيقة ولكن لم ننجح في ترجمة الفرص إلى أهداف حيث إن مشكلتنا في ختام الهجمات ولذلك حرصت على انتداب ثنائي جيد في المقدمة ولكنهما بحاجة إلى تحضير مكثف.

واعتبر سالم خيري حارس مرمى حتا أن أداء فريقه لم يكن سيئاً وقال: لم نستغل الفرص بصورة عامة الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن لم يحالفنا الحظ وعلينا إغلاق الملف والتركيز على الدوري، تنتظرنا تحديات ومباريات صعبة وعلينا أن نكون جاهزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز