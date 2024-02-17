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تألق «الأهلية» في مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي

2/17/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية أبو هيل بالمركز الأول عن منافسات 2014، بطولة براعم كرة القدم لطلبة المدارس الأهلية الخيرية في ملاعب نادي شباب الأهلي ضمن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، وحقق المركز الأول عن منافسات مواليد 2013، فريق المدرسة الأهلية الخيرية بعجمان، وحقق فريق المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة المركز الأول عن منافسات مواليد 2012.

شارك في المنافسات 108 طلاب ضمن 9 فرق، وشهد تتويج الفرق، كل من إبراهيم أبو زيد، مساعد المدير العام في المدارس الأهلية الخيرية، وحسن سوالمة مدير المدرسة الأهلية الخيرية بنين دبي، وعادل يوسف مشرف مدرسة كرة القدم في شباب الأهلي، وفاطمة أبو حجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والملازم مريم عبدالله، فيما قدمت الملازم نابت سلطان الكتبي محاضرة بعنوان ((التزامكم سعادة))، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير.

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