«كينج ميكر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الجواد ((آر بي كينج ميكر)) العائد إلى الإسطبلات الوطنية، بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر في الحفل الثامن، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية أمس، وجاء الفوز بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف هلال العلوي، قاطعاً المسافة في 2:26:56 دقيقة، وبلغت الجائزة المالية للشوط 4.5 ملايين درهم.

وشهد الأمسية الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد عبد الله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، وعلي الشيبة، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وخلال حفل السباق الذي شهد 7 أشواط، فاز ((نبراس باشن)) لسعيد حميد الطاير بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، بقيادة باتريك دوبس، وإشراف إسماعيل محمد بزمن 1:24:12 دقيقة، وأحرز المهر((سينغا سونغ الموري)) العائد إلى عبد الله محمد بن طوق لقب سباق متحف المحطة لمسافة 1600 متر، في الشوط الأول بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، مسجلاً 1:46:59 دقيقة. وفاز الجواد ((ميقات)) لعلي خلفان الشاوي بلقب سباق كأس الوثبة لمسافة الميل في الشوط الثاني، بقيادة ساندرو بايفا، وإشراف أحمد المحيربي، بزمن قدره 1:45:97 دقيقة، وأكمل ساندرو بايفا الثنائية عندما انتزع لقب الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر في الشوط الثالث على صهوة ((ضياء)) لإسطبلات ليوا، بإشراف محمد دقاش بزمن 1:44:39 دقيقة.

وذهب لقب سباق ((قلعة ضاية)) لمسافة 2200 متر تكافؤ في الشوط الرابع إلى الفرس ((أنليميتد)) العائدة إلى إسطبلات الريف بقيادة تشارلي بينيت، وإشراف جابر بيطار بزمن قدره 2:32:89 دقيقة، وفاز ((هيروس دي لاغارد)) العائد إلى الشيخ ناصر محمد ناصر الحشار بلقب سباق ((واحة ليوا)) لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بقيادة كونور بيسلي، وإشراف أحمد الشميلي، مسجلاً زمناً قدره 1:30:23 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز