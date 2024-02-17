لا نربيهم ليكونوا سعداء!

سئلت أم مطلقة تعتني بطفلين عن السبب في عدم لجوئها للحزم مع ولديها وتركهما يتصرفان بشكل يظهرهما عديمي التربية؟ فقالت: لأنني أم مطلقة. إن الأمهات أو الآباء الذين يتولون تربية أبناء بعد الطلاق هم الوحيدون القادرون على فهم هذه المعضلة؛ معضلة أن تعتني بأطفالك وتريد صادقاً أن تربيهم كما يجب، لكنك لا تستطيع، بسبب شعورك بالذنب تجاههم!

تقول هذه الأم إنها كلما همت بمعاقبة طفليها أو ضبط سلوكهما وتوجيههما كما يتوجب عليها كأم وكمربية، تجد نفسها تنظر إليهما بعاطفة يمتزج فيها الشعور بالأسى مع الكثير من تأنيب الضمير، فهي تنظر لنفسها دائماً باعتبارها جزءاً أساسياً من كارثة الطلاق التي يعيشانها وسيتحملان آثارها طوال حياتهما، وأهم تلك الآثار: افتقادهما لمناخ العائلة المتماسكة المستقرة، إضافة لافتقاد وجود الأب، وبالتالي فقدان الشعور بالأمان، ما يجعلها تتراجع عند أي محاولة للشدة أو الحزم، فتتركهما يفعلان ما يريدان، فالمهم أن يكونا سعيدين!

يقول التربويون وأساتذة السلوك إن التربية أو التنشئة عملية ضرورية للطفل، وإن هدفها الأول هو تهذيب سلوكه وميوله وغرائزه، وتقديم أفضل تعليم له، وتزويده بالمعارف المختلفة والتوجيهات التي تمكّنه من مواجهة الحياة بشكل يضمن له حياة مستقبلية طيبة وصالحة وسعيدة، وهذا يعني أن الأسرة لا تربي أبناءها ليكونوا سعداء في المقام الأول، فتتغاضى عن أخطائهم، وتوفر لهم كل ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه، وتتمادى في تدليلهم بنية إسعادهم، ذلك أن السعادة ليست هدف التربية الأول، وهذا ما لا يفهمه الكثير من الآباء والأمهات في أيامنا هذه للأسف، سواء كانوا منفصلين أو ضمن عائلة متماسكة!

منذ سنوات طويلة، قال جبران خليل جبران: (أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة..)، والحياة صعبة جداً وقاسية، وليست بدفء البيت وحضن الأم، لذلك لا ينفع هذه الحياة أن ندفع لها بأبناء مدللين، لا يتحملون أي قسوة ولا يعرفون الحزم والانضباط والالتزام، فهؤلاء المدللون عديمو الانضباط يضيعون في هذه الحياة، فلا يحققون لأنفسهم السعادة، ولا يعيشون كما يتمنى أهلهم!