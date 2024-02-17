زلات لسان بايدن.. وهيبة أمريكا

في الفترة الأخيرة زادت بشكل ملحوظ زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدرجة دفعت البعض للتخوف على هيبة وسمعة الولايات المتحدة، بل والخوف من اتخاذ الرئيس قرارات قد تكون شديدة الحساسية من دون أن يدري خطورتها.

هفوات وزلات بايدن كثيرة، والجديد أنه وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض يوم الخميس 8 فبراير الجاري قال إنه تحدث إلى الرئيس المكسيكي عبدالفتاح السيسي بدلاً من الرئيس المصري.

والمحرج أكثر أنه وقبل هذه الهفوة كان يرد بغضب على أسئلة الصحافيين، التي تتهمه بأن ذاكرته ضعيفة، وذلك في معرض الحديث عن الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله، وقال للصحافيين بغضب ((ذاكرتي بخير))!

بايدن وقع في العديد من الهفوات في الشهور الأخيرة. وقبل أيام قال إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول مؤخراً، وهو يقصد أنه التقى المستشارة السابقة إنجيلا ميركل علماً بأن كول توفي عام 2017!

نفس الأمر حينما قال إنه التقى الرئيس الفرنسى فرانسو ميتران بدلاً من أن يقول الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في سياق الحديث عن قمة مجموعة السبع، التي عقدت في يونيو 2021.

وخلط بين منافسته على ترشيح الحزب الديمقراطي نيكي هايلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. وفي العام الماضي قال إن رئيس المجر فيكتور أوربان هو رئيس تركيا، محذراً وقتها من أن بلاده كانت على وشك دخول الحرب العالمية الثانية، التي انتهت عام 1945!

وخلال زيارته لكندا العام الماضي وجه تحيته إلى الصين بدلاً من كندا، وحينما تحدث عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال إنه رئيس وزراء دولة صغيرة علماً بأن الهند صارت أكبر دولة من حيث عدد السكان مع الصين.

وفى مرة أخرى، قال إن بوتين يخسر الحرب في العراق قاصداً أوكرانيا، والأكثر إحراجاً أنه لم يستطع تذكر تاريخ وفاة ابنه بيو.

بالطبع فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح المحتمل في الانتخابات المقبلة لا يفوت أي فرصة لاستغلال تلك الهفوات لإثبات أن بايدن غير جدير بالترشح أو قيادة أمريكا، مكرراً الاتهامات بأنه تعرض لمؤامرة قادت لتزوير الانتخابات السابقة لمصلحة بايدن.

السؤال الذي يثير الجدل في أمريكا وخارجها هو: هل الحالة الذهنية لبايدن يمكن أن تؤثر على أمريكا أم لا؟!

بايدن عمره 81 عاماً، وإذا دخل السباق الانتخابي سيكون أكبر مرشح عمراً بـ82 عاماً، في حين أن ترامب 77 عاماً، لكن صحته العامة تبدو أفضل إلى حد كبير رغم أن فارق العمر بينهما أربع سنوات فقط.

ما يحرج أكثر أن هناك تقريراً قضائياً وصف مؤخراً بايدن بأنه رجل مسن ضعيف الذاكرة.

الذين يرون أن ذاكرة بايدن الضعيفة تؤثر على سمعة وهيبة بلادهم يقولون إن معظم المناسبات، التي يظهر فيها بايدن معدة سلفاً بصورة واضحة، ورغم ذلك فإنه يقع في العديد من الهفوات وزلات اللسان، علماً بأن صوت الملقن ظهر أكثر من مرة ليرشد الرئيس عما يقوله أو لا يقوله. في المقابل فإن ترامب يقول إنه حاد الذاكرة، ذو صحة عامة جيدة جداً، بل إنه تلقائي وعفوي، ولا يقع في مثل الأخطاء التي يقع فيها بايدن.

هناك رأي مضاد يمثله أنصار الرئيس بايدن ومدرسته في السياسة تقول إن تأثير الرئيس الأمريكي في تحديد السياسة الأمريكية مهم، لكنه ليس العامل الوحيد.

يقول هؤلاء إن زلات بايدن تؤثر لا شك على سمعة وهيبة أمريكا، لكن الرئيس ليس هو وحده من يدير الولايات المتحدة. هناك كونغرس قوي جداً بمجلسيه النواب والشيوخ، ولا يستطيع الرئيس تخطيه وتجاوزه إلا في أضيق الحدود، وهناك وزارة الدفاع والأجهزة الاستخبارية الكبرى، وهناك المصالح الاقتصادية المتشابكة، وهناك أيضاً وسائل الإعلام القوية جداً، وهناك مراكز الأبحاث والفكر والدراسات والمجمع الصناعي العسكري.

الخلاصة أن سياسة الولايات المتحدة وقراراتها الكبرى لا يحددها الرئيس بمفرده، بل حاصل جمع كل المؤسسات الكبرى، التي تحكم أمريكا خصوصاً الكونغرس والمؤسسات الأمنية الكبرى، وبالتالي فمهما كان مستوى الرئيس فإنه لا يمكنه تغيير اتجاه الولايات المتحدة وسياساتها الراسخة، والدليل أن ترامب بكل جرأته وشطحاته واندفاعه لم يتمكن من تغيير هذه السياسة، بل إن المؤسسة أو ((الدولة العميقة)) هي التي أخرجته من البيت الأبيض رغم كل ما فعله ضد هذه المؤسسة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل أفلس النظام السياسي الأمريكي، بحيث إن المتنافسين المحتملين في الانتخابات المقبلة هما ترامب 77 عاماً، وبايدن 81 عاماً؟!

سؤال يستحق المزيد من النقاش.