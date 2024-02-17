صرخة استغاثة

لست من أنصار القرارات المنفعلة والعاطفية والاستعجالية في إنهاء عقود المدربين تحديداً، لأنهم ليسوا السبب الحقيقي وراء الفشل والإخفاق إلا نادراً، أكتب ذلك بعد نهاية العرس الآسيوي الكروي بالدوحة، حيث اتخذت بعض الاتحادات قرارها بإنهاء وتفنيش مدربيها مثل كوريا الجنوبية واليابان وطاجكستان والبحرين، لعدم تحقيق الهدف ، لأن هذه المنتخبات الكروية ذهبت لقطر ولديها استراتيجية إذا لم تحقق الطموح يتم تفنيشه فوراً وهذا ما حدث، بينما محلياً أرى من وجهة نظري الشخصية ،لا يجب اتخاذ قرار ((تفنيش)) البرتغالي بينتو خاصة وأنه لم يمر عليه سوى 7 أشهر فقط، فالرجل عانى وهو لا يرى اللاعبين المواطنين بالعين المجردة لقلتهم في المباريات بالدوري، ويكفي تجربتنا السيئة من قبل ((فنشنا)) 6 مدربين، بدون أن نعرف الأسباب الحقيقية حتى يومنا هذا بسبب تخبطنا الإداري، ومدربنا البرتغالي اليوم عليه مخالفات، فقط نريد أن نسأل هل تم تقييمه وهل تم إبلاغه بعدم رضا الشارع الرياضي على حالة المنتخب؟ !!

عموماً الكرة أتعبتنا، نتركها وننتقل إلى رسالة قيمة وصلتني من أحد نجوم كرة اليد وهو الكابتن صالح عاشور عضو الاتحاد الآسيوي لكرة اليد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القاري، من أسرة رياضية نعتز بدورهم في المجتمع لما قدموه من لاعبين دوليين أصبحوا الآن إداريين على مستوى عال من الكفاءة، هو رجل قيادي بالقارة الآسيوية وأترككم تقرؤون رسالته لأنه يعبر عن الحالة التي وصلت إليها بقية الرياضات الشهيدة!! يقول صالح عاشور: ((نعلم كلنا بأن جروحنا تنزف وقد تعدت مرحلة النزيف، ونراها وهي تهدر في النزيف ولكننا نكتم أفواهنا ونطمس رؤوسنا وكأننا لا نرى ولا نسمع وبالفعل لا نتكلم، ولكن يجب علينا أن نقول كفى لأننا تعدينا مرحلة الأزمة الرياضية، إننا في أعلى درجات التراجع الرياضي لرياضتنا في جميع المجالات الرياضية وليست فقط كرة القدم، نعم لأنها الرياضة الأولى والشعبية والمحرك الرئيسي للرياضة والكل يتابعها والبذخ في الصرف عليها ((كرة القدم))، ويشير هنا للاعب المقيم وهذا ما تعانيه جميع الألعاب وبالذات الألعاب الجماعية ((السلة، الطائرة، اليد))، لأنني قريب منها جداً إننا افتقدنا كل شيء بسبب المقيم والمواليد والمحترفين، 3 عناصر يعني لا مكان لأبنائنا.

أتمنى أن يكون التحرك سريعاً وسريعاً جداً.. إننا في العربة الأخيرة لقطار الترتيب الخليجي و ليس الآسيوي أو العربي أو الدولي.

إنها (صرخة استغاثة فقط) واليوم نحن أمام مرحلة في غاية الأهمية، فوجود مدير عام الهيئة الجديد حالياً غانم الهاجري له تجربة في رئاسة اتحاد اليد ويعلم هموم لعبة الأقوياء التي كنا بها متفوقين ومتألقين عربياً وخليجياً، واليوم نحن في أدنى سلم الترتيب وما نلاحظه من لقاءات وجولات ميدانية يقوم بها غانم الهاجري، نتمناها تعود بالخير لهذه الرياضات المنسية!! والله من وراء القصد