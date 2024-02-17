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استمرار التوتير الحوثي للملاحة بالبحر الأحمر

2/17/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت القيادة المركزية الأمريكية ((سنتكوم))، أمس، إن قواتها وجهت ضربتين لصاروخ كروز مضاد للسفن وقارب مسير أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت ((سنتكوم)) في منشور على منصة ((إكس)): ((إن أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقت على البحر الأحمر باتجاه السفينة التجارية ((إم.تي بولوكس))، فجر أمس)).

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة أو أي سفينة أخرى في المنطقة.

وأشارت تقديرات القيادة المركزية إلى أن ثلاثة من هذه الصواريخ على الأقل أطلقت باتجاه السفينة ((إم/تي بولوكس))، التي قالت إنها ترفع علم بنما ومملوكة لجهة دنماركية ومسجلة في بنما. وجاء في البيان: إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الناقلة المحملة بالنفط الخام تعرضت لهجوم بصاروخ وهي في طريقها إلى الهند. وذكرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن السفينة ((إم/تي بولوكس)) انطلقت من مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية على البحر الأسود في 24 يناير، وكان من المقرر أن تفرغ حمولتها في باراديب بالهند يوم 28 فبراير.

وفي وقت سابق، أمس، أعلنت جماعة الحوثي استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الإصابة كانت ((مباشرة)).

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