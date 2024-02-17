بريطانيا تزيد الغرامات على تشغيل وتسكين اللاجئين

تواصل الحكومة البريطانية التضييق على المهاجرين غير الشرعيين، بهدف تقليل أعدادهم، فبعد فرضها ((نظرياً))، من خلال البرلمان، ((خطة رواندا))، لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الأفريقية، رغم رفض المحكمة الأوروبية، ها هي تصدر قراراً جديداً يفضي إلى زيادة قيمة الغرامات المالية على من يوفر لطالب لجوء مسكناً أو عملاً، سعياً منها للحد من قدوم أفواج المهاجرين غير الشرعيين، حماية لأمنها القومي، وكذلك الحفاظ على توازن السوق.

وفق تقرير نشرته صحيفة ((الغارديان)) البريطانية، فإن أصحاب العمل أو العقارات الذين يساعدون طالبي اللجوء في توفير المسكن أو العمل سوف يواجهون غرامات مالية تصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني ((باوند)). وفي حال تكرر الانتهاك من المشغل أو موفر المسكن فإن الغرامة سترتفع إلى 60 ألف ((باوند)).

جدير بالذكر أن طالبي اللجوء لا يحق لهم العمل في بريطانيا إلا بعد قبول طلباتهم، وتحولهم إلى مهاجرين شرعيين في البلاد. كما توفر الحكومة مبلغ 5 ((باوندات))، يومياً، بالإضافة إلى المسكن، والرعاية الصحية، لكل لاجئ، إلى حين البت في طلبه، فيما تؤكد تقارير قيام أعداد كبيرة منهم بالعمل بصورة غير قانونية، وبعائد بسيط، يقل عن الحد الأدنى للأجور، بسبب عدم حصولهم على الأوراق الرسمية.

الحكومة البريطانية أفادت بأن قرارها الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ 20 فبراير الجاري (بعد غد)، يهدف إلى حماية أرواح القادمين إلى بريطانيا بطرق غير شرعية مثل عبور القنال الإنجليزي ((المانش)) في زوارق صغيرة، بهدف العمل في بريطانيا ضمن السوق الموازية ((السوداء))، قبل البت في طلبات لجوئهم، مشددة على أن القرار سيضطر المهاجرين للتفكير ملياً قبل خوض غمار ((المانش)) في ((زوارق الموت)) لبلوغ السواحل البريطانية.

المعارضة في بريطانيا رفضت قرار الحكومة، وعدّت تبريراتها في هذا الصدد غير منطقية، خاصة أن المهاجر غير الشرعي ينحصر تفكيره في الوصول إلى بريطانيا قبل تفكيره في العمل، فضلاً عن أن القرار، وفق المعارضة، لن يحد من الهجرة غير الشرعية، كون الغرامات موجودة ومطبقة في السابق، لكن كانت بمبالغ أقل، مع ذلك زادت الهجرة بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية.

((البيان)) التقت أحد طالبي اللجوء، المقيم في أحد فنادق لندن، المخصصة للمهاجرين، للتعليق على قرار زيادة قيمة الغرامات حيث قال (م.أ)، وهو طبيب مختص في مجال التدليك الطبيعي، تقدم بطلب لجوء في ديسمبر 2022، إن كل ما يعنيه هو سماح الحكومة له بالعمل، معتبراً أن القرار الحكومي الجديد لا يحل الأزمة، بل يعمقها، مستغرباً من قوانين عدم السماح لطالبي اللجوء بالعمل، خاصة أن السوق البريطاني بحاجة ماسة ودائمة إلى الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة.

(م.أ) أضاف لـ((البيان))، إنه تقدم بطلب الحصول على تصريح للعمل ديسمبر الماضي، وما زال ينتظر الرد الرسمي. فطبقاً للقوانين البريطانية، يجوز لطالب اللجوء التقدم بطلب تصريح للعمل بعد مرور عام على طلبه.

وأفادت (Migrant Help)، إحدى المنظمات المعنية بمساعدة المهاجرين، بأنها، بكل الأحوال، لا تدعم أي عمل غير قانوني يقوم به طالب اللجوء، إلا أنها، في الوقت نفسه، ترى أن الحل يكمن في تسريع البت في قضايا اللجوء، لتقليل نفقات الإعاشة والإقامة لطالب اللجوء، التي تدفع من أموال دافعي الضرائب.

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