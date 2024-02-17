«قمة أديس أبابا» تبحث صراعات وأزمات وانقلابات أفريقيا

يبحث قادة دول الاتحاد الأفريقي، في ((قمة أديس أبابا))، التي بدأت أمس، وتختتم أعمالها اليوم، كيفية التصدي للنزاعات والأزمات السياسية التي تهدد بتقويض التنمية في القارة السمراء البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

ورسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في افتتاح القمة ((صورة قاتمة))، متطرقاً إلى ((سلسلة صعوبات)) تواجه دولاً أفريقية عدة.

وندد فقي بإخفاقات التصدي لـ((تغيير حكومات بصورة غير دستورية))، بعد سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا، محذراً من آفة ((الإرهاب)) التي تدفع إلى تخصيص الأموال للإنفاق العسكري، عوضاً عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية الحيوية.

وقال رئيس المفوضية، إن السودان ((ممزق وغارق في الفوضى))، فيما ليبيا منقسمة وعرضة للتدخل الخارجي، ومنطقة الساحل تواجه فراغاً خطيراً. وقال إن منطقة البحيرات الكبرى، وسط أفريقيا تشهد تفاقماً لـ((أزمات أزلية))، يؤججها النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. وشدد فقي على أن ((أفريقيا لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين ولا تعمل على تعزيز السلام الحقيقي في المنطقة)).

عشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الأفريقي، الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، عدداً من رؤساء الدول الأفريقية في أديس أبابا، لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور الرئيس الكونغولي، وخصمه الرواندي.

تعقد القمة بغياب الغابون، والنيجر، بعدما علقت عضويتاهما على خلفية انقلابات العام الماضي. كذلك تغيب مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو للسبب نفسه.

وأعرب فقي عن قلقه إزاء الأزمة الدائرة في السنغال، على خلفية إرجاء الرئيس ماكي سال، في ربع الساعة الأخير، انتخابات كانت مقررة فبراير الجاري، في بلاد عادة ما توصف بأنها منارة للديمقراطية في غرب أفريقيا.

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