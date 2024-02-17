زيلينسكي يخشى التعثر بعد خسارة أفدييفكا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، حلفاءه الغربيين، إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، لاسيما مع اضطرار القوات الأوكرانية للانسحاب من أفدييفكا على خط المواجهة.

وقال زيلينسكي، إن ذلك يعكس نقص الأسلحة الذي تواجهه قواته.

وأضاف: ((يمكننا استعادة أراضينا. ويمكن لبوتين أن يخسر. حدث هذا بالفعل أكثر من مرة في ساحة القتال)). ونوّه بإمكانية أوكرانيا صدّ الهجوم الروسي ((لكن جهودنا محدودة بمقدار ومدى نطاق قواتنا - وهو أمر لا يعتمد علينا)).

وأكد أن الانسحاب من أفدييفكا ((قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح)). لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت: القرار جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.

واضطرت أوكرانيا إلى التخلي عن أفدييفكا مركز ((القتال العنيف))، شرقي البلاد، في خضم نقص متزايد بالموارد، وتعثر المساعدات العسكرية الأمريكية، فيما عززت روسيا قواتها بزيادة العناصر والذخيرة للسيطرة على المدينة.

وشاهد صحافيون قرب بلدة بروغريس الواقعة على بعد نحو 30 كم شمال غربي أفدييفكا، القوات الأوكرانية تقيم خطوط دفاع جديدة بواسطة معدات بناء.

في مسعى لتهدئة المخاوف بشأن دعم واشنطن لكييف، قالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بعد محادثات مع زيلينسكي، إن بلادها لن تسمح للخلافات السياسية الداخلية بالوقوف في وجه دعم أوكرانيا.

وقال أمين عام حلف ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ: ((من الضروري والعاجل أن تتخذ الولايات المتحدة قراراً بشأن حزمة الإجراءات الخاصة بأوكرانيا، لأنها تحتاج إلى هذا الدعم)).

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إنه يتعين على الحلفاء الغربيين أن يستعدوا لصراع يمتد لعقود مع روسيا.

وأضاف إن بناء هيكل أمني أوروبي مشترك لم ينجح، لأن الكرملين يسعى إلى استعادة سيطرته على شرق ووسط أوروبا مجدداً.

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