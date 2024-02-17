أهل غزة.. بين الموت قصفاً أو جوعاً

اضطر شادي جنينة إلى طحن حبوب الحيوانات، لإطعام أطفاله الخمسة، مثل كثير من الفلسطينيين الآخرين في شمال قطاع غزة، الذين يبذلون ما في وسعهم لتجنب المجاعة، بعد أكثر من أربعة أشهر من القصف والحصار الإسرائيلي الخانق.

يقول شادي ((نبحث عن علف الطيور والحيوانات والماشية، مثل الشعير والذرة والقمح، ونطحنها لنصنع الدقيق)). ويضيف: إن الخبز الذي يحصل عليه ((يابس وغير مصنوع للبشر))، لكن ((نحن مجبرون على أكله))، مؤكداً أنه لا يستطيع ((سد الاحتياجات)) الغذائية لأطفاله.

قطاع غزة الفلسطيني الصغير والخاضع للحصار الإسرائيلي هو من أفقر المناطق في الشرق الأوسط. وقبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر كان الغزيون قادرين على سد رمقهم، بفضل المساعدات جزئياً، ولكن حالياً وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب يقترب سكان غزة كل يوم من ((المجاعة))، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والوضع حرج وخصوصاً في شمال القطاع، حيث تواجه منظمات الإغاثة الدولية عراقيل إسرائيلية لإيصال المساعدات.

بؤس خالص

منذ بداية العام، تلقت الأمم المتحدة موافقة إسرائيلية على اثني عشر فقط من أصل 77 طلباً لتنفيذ مهام تقييم للاحتياجات والمساعدات في الشمال، وفق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، الذي يدين القيود الإسرائيلية. ويقول مسؤول مكتب ((أوتشا)) في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو ((هناك 300 ألف شخص في الشمال وليس لدي أي فكرة عن كيفية تدبيرهم سبل عيشهم. ما تمكنا من نقله إلى الشمال ليس كافياً على الإطلاق. إنهم في بؤس خالص)).

يضيف المسؤول الأممي ((في كل مرة نعبر حاجز وادي غزة (الفاصل بين الشمال وبقية القطاع) محملين بالمساعدات، يظهر آلاف الأشخاص ويعترضون الشاحنات ويفرغونها)).

في الأيام الأخيرة، قالت منظمة ((المطبخ المركزي العالمي)) غير الحكومية، التي تقدم آلاف الوجبات الساخنة يومياً، إنها ((أجبرت)) على مغادرة مدينة غزة (شمال) جنوباً إلى رفح، غير أن إسرائيل تستعد لاجتياح المدينة، ما يثير مخاوف متزايدة من حدوث حمام دم. وبما أن مصر المجاورة تمانع استقبال سكان غزة على أراضيها، مبررة ذلك بخشيتها ألا تسمح لهم إسرائيل بالعودة إلى القطاع، يتساءل العديد من المسؤولين عن إمكان نقل ما يزيد قليلاً على مليون شخص شمالاً لحمايتهم من القصف والقتال المحتمل.

يقول أندريا دي دومينيكو ((هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا، لكن هناك عوائق أمام قدرتنا على تقديم المساعدات. على المدى القصير لا يوجد حل (...) ما هو واضح هو أنه على المدى القصير ستكون لهجوم بري على رفح عواقب خطيرة)).

في مخيم جباليا بشمال القطاع يقول محمد نصار (50 عاماً) ((لن نموت من القنابل، بل من الجوع))، مضيفاً ((مشكلتنا الأكبر أن ما تبقى من الطعام باهظ الثمن، ولا نستطيع تحمله)).

منذ بداية الحرب ارتفع سعر كيلوغرام الطماطم، عند توافرها في الأسواق، عشرين ضعفاً. ويضيف محمد نصار ((نحن بحاجة ماسة إلى الدقيق والغذاء (...) ما يحدث هنا ينبغي ألا يحدث: كيف يكون ذلك خطأنا أو خطأ أطفالنا؟)).

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