روسيا والغرب.. حرب «النفس الأطول».. مصادرة الأصول.. عنوان لتصعيد أوسع محتمل

((إن إحدى المعجزات الكبرى، والحقائق غير المبررة، هي المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الروسي.. عندما فرض الغرب عقوبات على موسكو، مباشرة بعد الهجوم الشامل على الأراضي الأوكرانية، كان الأمل هو أن العقوبات ستؤدي إلى إلحاق الضرر بروسيا (..) وبما يؤثر على قرارات الكرملين وربما يوقف الحرب.. لكن ذلك لم يتحقق أبداً)).

هذا الاقتباس من مقدمة مدير مركز ((كارنيغي موسكو))، ألكسندر غابويف، لحلقة إذاعية بعنوان: ((ما سر مرونة الاقتصاد الروسي؟)) تناولت تبعات الحرب في أوكرانيا على روسيا، وكيف بدت موسكو ((صامدة)) في مواجهة التحديات؟

هذا ((الصمود)) الذي يستخدمه المسؤولون الروس في الدعاية السياسية، والاستهلاك المحلي، على رأسهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال في تصريحات سابقة له، فبراير الجاري، إن الغرب أراد انهيار بلاده اقتصادياً، لكنه فشل في ذلك، منوّهاً في الوقت نفسه بالتداعيات الاقتصادية التي يعاني منها الغرب ذاته، جرّاء سياساته!

لا يقتصر الأمر على الداخل الروسي فحسب، بل تبرز تقارير غربية عدّة هذا ((الصمود))، أو ((المرونة))، فتحلل العوامل الأساسية المحركة له، لاسيما أن 12 حزمة من العقوبات الغربية - تشمل نحو 1800 فرد وكيان - لم تكن كفيلة بإجبار روسيا على تغيير موقفها، أو حتى لهجتها.

بينما على الجانب الآخر، تسمع أصوات المجتمعات الغربية تئن تحت وطأة ضغوطات اقتصادية، ومخاوف مختلفة، مردّها الرئيس تداعيات الحرب الأوكرانية، حتى أن بعض تلك الأصوات، تؤيد التوقف عن دعم كييف، لاسيما بعد إخفاقها في ((الهجوم المضاد))، العام الماضي، وتحقيق أهدافه التي كان يعوّل عليها، بشكل أو بآخر، في إحراز تقدّم يغيّر المعادلة على الأرض. بعد عامين من الحرب، يأتي المشهد معاكساً تماماً، لما كان يأمله الأوروبيون، ويسعون إليه، فيما لا تزال هناك جملة أوراق يلوّحون باستخدامها على سبيل التصعيد أمام موسكو، التي تمتلك من جانبها ((كروت)) ضغط موازية، تمكّنها من المواجهة في حرب ((النفس الأطول)).

وبينما تدنو الحرب من إتمام عامها الثاني، بما لها من تداعيات واسعة على جميع الأطراف المنخرطة فيها، لا يبدو التصعيد بين روسيا والغرب مرشحاً للتهدئة، أو الوصول إلى حلول وسط، حتى مع الآثار الوخيمة التي تركها الصراع على قطاع الطاقة لدى الجانبين، بصورة أو بأخرى.

يعدّ ما يمكن وصفه بـ((صراع الأصول)) ضمن حلقات التصعيد المستعرة بين الجانبين، فبعد تهديدات روسية - أوردتها وسائل إعلام في العاصمة موسكو- بخسارة الغرب زهاء 288 مليار دولار، حال أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة (تقدّر بـ300 مليار دولار)، للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، مع قيام روسيا بـ((الرد بالمثل)) على تلك الخطوة.

يأتي ذلك في إطار سياسة ((شدّ الحبل)) بين الجانبين، والتلويح بالتصعيد المباشر، وبعد ((حزم عقوبات)) أوروبية، واسعة النطاق، غير مسبوقة، تم تطبيقها على روسيا، فيما يعدّ مراقبون أن الغرب كمن أطلق النيران على قدميه، في إشارة لتضرره من تبعات ((العقوبات الأوروبية)) أيضاً! بما في ذلك، اضطراره لتحمل كلفة أعلى لواردات الغاز المسال بديلاً عن الغاز الروسي الأرخص، والأسرع.

أصول روسية

من لندن، يقول خبير الاقتصاد الدولي، محمد يسلم ولد الفيلالي، لـ((البيان))، إنه فيما يخص التصرّف في الأصول المالية الروسية المجمدة، هناك وجهتا نظر في هذا الموضوع، الأولى: هي أنه يمكن تطبيق العقوبات، لكن بشروط عدم خرق القانون الدولي، ما يبرز إشكالية الفرق بين تجميد الأصول والتصرف فيها. بمعنى آخر، يسمح القانون الدولي بتجميد الأصول، لكنه لا يسمح بتحويلها أو التصرف فيها، ويعرف هذا بـ((نموذج العقوبات - Sanctions Paradigm))، وهو موقف القانونيين في الاتحاد الأوروبي. فيما وجهة النظر الثانية: تلمّح إلى ((تجربة العراق))، استناداً لما يعرف في القانون الدولي بـ((التدابير المضادة)).







ويضيف الفيلالي: ((أعتقد بأن الموقف الأول أكثر ترجيحاً، كونه يأخذ بعين الاعتبار أهمية الحصانة في القانون الدولي، وما لذلك من أهمية للبنية التحتية المالية العالمية في السياق الحالي)).

تتصاعد الأصوات الغربية، خاصةً الأمريكية، في الآونة الأخيرة، للدفع صوب ((مصادرة أصول روسية)) في عواصم أوروبية، واستعمالها في ((إعادة إعمار أوكرانيا))، في خطٍ متوازٍ مع الكلفة الباهظة التي تتكبدها الاقتصادات الأوروبية، جرّاء المساعدات المقدمة لكييف.

غير أن روسيا تعد ذلك الأمر - حال حدوثه - ((عملاً عدوانياً))، يستوجب رداً بالمثل، من شأنه أن يكلّف أوروبا 288 مليار دولار خسائر محتملة، حال جاء رد موسكو على نفس النهج. كما تم تقدير قيمة تلك الخسائر بحساب حجم الأصول المرتبطة بدول أوروبية في روسيا، التي تلوّح بها موسكو كـ((ورقة ضغط موازية))، حال اتخاذ الغرب، القرار الأكثر خطورة في التصعيد بين الجانبين.

وتبنى الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع الماضي، قانوناً يحجز أرباح ((أصول مجمّدة))، يملكها البنك المركزي الروسي، في أول خطوة ملموسة نحو هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال لتمويل مشروع ((إعادة إعمار أوكرانيا)). بينما علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بالقول حينها: ((هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك))، بحسب ما نقل عنها ((راديو سبوتنيك))، محذرة من رد قاسٍ، لأن ((روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص))، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك في وقت تلوّح روسيا إلى سياق ((الرد بالمثل)) عبر مصادرة أصول أوروبية وأمريكية.

الاقتصاد الروسي

أما ما يتعلق بوضع الاقتصاد الروسي عموماً، يلفت الفيلالي إلى أنه من المتوقع أن يشهد نمواً أسرع من اقتصادات مجموعة السبع خلال العام الجاري. يعزى هذا النمو، جزئياً، إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج الصناعي، خاصة في مجالات الأسلحة، والطائرات، والمركبات.. إلخ، ما يزيد فرص العمل، ودعم استقرار التوظيف. ويتابع: ((بقيت الآثار أخف مما اعتقده الكثيرون، ذلك لأسباب، منها: جهود روسيا التراكمية في مواجهة التوترات ((الجيواقتصادية))، حيث اتخذت إجراءات استراتيجية وقائية (على غرار الصين).

تتضمن الإجراءات الوقائية نظام تسوية، لتفادي نظيره ((سويفت SWIFT))، ونظاماً للدفع، لتفادي أنظمة الدفع المحسوبة على الغرب (بمقتضى الضرورة)، وتشكيل شراكات تجارية استراتيجية مع الصين، والهند، ودول أخرى، فضلاً عن المشاركة في أسواق خارج ((الحيّز الغربي)).

جدير بالذكر أن هذه الأنظمة كانت جاهزة للاستخدام حتى قبل الأزمة الأوكرانية، نظراً لأنها كانت تعد وسائل أو أدوات وقائية، لمواجهة أي تحديات ((جيواقتصادية)) محتملة في المستقبل.

اقتصاد حرب

بالتالي، ووفق الفيلالي، انتقل الاقتصاد الروسي، تدريجياً، نحو اقتصاد الحرب، والاكتفاء الذاتي الصناعي الجزئي، مدعوماً بالصادرات الاستخراجية، والواردات من الشركاء الاستراتيجيين، مثل: الصين، والهند.

من ناحية أخرى، ورغم النمو الاقتصادي في روسيا، إلا أن التغيير الذي شهدته تركيبة الاقتصاد الروسي، خلال العامين الأخيرين، كـ((رد فعل)) على العقوبات الغربية، غالباً يمثل تحدياً، على المديين المتوسط والبعيد.

حقق الاقتصاد الروسي نمواً ٣.٦% في 2023 (الأعلى خلال العقد الماضي)، فيما سجّل الناتج المحلي انكماشاً ١.٢% في 2022، ومن البيانات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الروسي أيضاً، تراجع معدلات البطالة، العام الماضي، إلى مستوى تاريخي عند ٢.٩%.

سابقة عالمية

من موسكو، يصرح الباحث السياسي، الدكتور رامي القليوبي، لـ((البيان))، بأنه يتعيّن وضع ((حرب الأصول)) في سياقها، فهي في الأساس أصول روسية، مملوكة للمصرف المركزي الروسي، كانت مودعة لدى الغرب، والأخير وضع يده عليها، فجمدها بداية الحرب الأوكرانية، في سابقة عالمية لتجميد أصول مصرف مركزي لدولة كبرى، بعدما كانت مثل تلك الإجراءات تقتصر على دول ليست بحجم روسيا، مثل: إيران، وسوريا، وليبيا، وفنزويلا، وحتى كوريا الشمالية. لكن الآن يطبّق هكذا إجراء بحق روسيا.







ويضيف: ((لا شك أن صورة الغرب في المجمل تتضرر أمام هذه الإجراءات، كونه أظهر أمام العالم، أن دوله عديمة ضمانات الاستثمار، ويتم ربط الملفات الاقتصادية بمثيلتها السياسية، ما دفع دول نحو تعزيز علاقاتها مع روسيا، خوفاً على سلامة أصولها لدى الغرب)).

ويرجّح القليوبي، في سياق ((حرب الأصول))، أن تقدم الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وتسلّم الأموال الروسية إلى أوكرانيا، لإعادة إعمارها، وحتى استثمارها، لكن أمريكا لن تتضرر كأوروبا، نظراً لأنها تمتلك الاقتصاد الأكبر عالمياً، من جهة القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، لذا فهي الأقل تضرراً من التذبذبات الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا)).

كما نأت روسيا باقتصادها الذي نجا من انكماش ذي تداعيات كارثية على الأوضاع المحلية كافة. عزّز ذلك جزئياً الإيرادات المحققة من قطاع الطاقة على الرغم من العقوبات الغربية، سواء من خلال عمليات ((الالتفاف على العقوبات))، وحتى إعادة توجيه الصادرات لأسواق بديلة في آسيا (وإن كانت بأسعار أقل لكل من: الصين والهند)، إيرادات حققت حوالي 8.8 تريليونات روبل في 2023، مثلت مستوى قياسياً في المتوسط خلال عقد، رغم أنها أقل ٢٥% عن 2022.

السياسات الغربية

المحلل السياسي الروسي، ديمتري بريجع، يقول لـ((البيان)): ((من الواضح أن السياسات الغربية (العقوبات بشكل خاص) فشلت في إحراز أي تقدم بالنسبة لهم، بل إن تلك السياسات تسببت، بشكل واضح، في تعميق المشكلات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي، والشركات الأوروبية، التي جمدت علاقاتها مع روسيا، بما كبدهم خسائر اقتصادية فادحة، بينما، في المقابل، استفادت من السياسات الغربية دول، مثل: الصين والهند، لجهة رفع تعاملاتها مع روسيا، والاستفادة من صادراتها.







ويلفت بريجع إلى أن ((الاقتصاد الروسي منذ 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، استفاد من جملة ركائز أساسية، حدّت من تأثير وفاعلية العقوبات الغربية (12 حزمة)، تتضمن: العلاقات القوية مع ((الدول الصديقة)) التي لم تفرض من جانبها عقوبات على موسكو، ولم تنحاز إلى السياسات الغربية وحلف شمال الأطلسي ((الناتو))، كما تم استغلال بعض تلك العلاقات من أجل ((التحايل على العقوبات)) بشكل أو بآخر.

وبين الركائز الأساسية أيضاً، التخطيط الاقتصادي الداخلي، المتمثل في جملة إجراءات وقرارات، لعبت دوراً في تخفيف وطأة العقوبات الغربية، علاوة على التقدم في المجال التكنولوجي، الذي شكّل ((حائط صد قوياً))، جنباً إلى جنب و((العملات الرقمية))، التي مكّنت ((التحايل على العقوبات))، بحسب بريجع.

وينوّه بأن المؤشرات الاقتصادية تبرهن على صمود الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية (ما تؤكده تقديرات صندوق النقد الدولي، التي رفعت معدل النمو المحتمل للاقتصاد الروسي بـ١.٥% إلى ٢.٥%، مقارنة بتقديرات سابقة. كما تتوقع الحكومة الروسية نمواً ٢.٦% خلال (2025-2024).

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