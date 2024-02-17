الإمارات تتضامن وتعزّي الفلبين في ضحايا الانهيار الأرضي

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة، في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في مقاطعة دافاو دي أورو، جنوبي البلاد، وتسبب في مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الفلبينية، والشعب الفلبيني الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت السلطات الفلبينية، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضي الذي وقع في بلدة ماكو، في مقاطعة دافاو دي أورو، على بعد 965 كيلومتراً جنوب مانيلا، في منطقة للتنقيب عن الذهب إلى 92 شخصاً.

وذكرت قناة ((إيه بي إس- سي بي إن)) الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أول من أمس، أن 37 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين عقب الانهيار الأرضي في المنطقة الجبلية، وفرق الطوارئ وطواقم الإنقاذ والإغاثة لا تزال تبحث في إثرهم.

وفي حادثة وصفت بالمعجزة، عثر عمال الإغاثة، على طفلة بعد أكثر من 60 ساعة على انهيار أرضي ضرب قرية لتعدين الذهب، جنوبي الفلبين، أدى إلى فقدان المئات.

وكانت الفتاة، التي لم يتم الكشف عن عمرها، من بين أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين بعدما ضرب الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار القرية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة دافاو دي أورو، إدوارد ماكابيلي، إنه تم العثور على الطفلة بينما كان رجال الإنقاذ يستخدمون أيديهم العارية والمجارف للبحث عن ناجين في قرية ماسارا بجزيرة مينداناو الجنوبية.

وقال ماكابيلي ((إنها معجزة))، مفيداً بأن رجال الإنقاذ كانوا يعتقدون أن المفقودين ربما لقوا حتفهم. ((وهذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ. لأنه عادة ما تكون قدرة الطفل على الصمود أقل من قدرة البالغين))، وفق قوله.

وأدى الانهيار الأرضي إلى تدمير المنازل، واجتياح 3 حافلات، وسيارة جيب، كانت تنتظر لنقل العمال من منجم للذهب.

فيما يتسابق رجال الإنقاذ مع الزمن، وبينما يصارعون الطقس للعثور على أي شخص آخر على قيد الحياة وسط الوحل الكثيف مع هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

وتضرب الأمطار الغزيرة، الناتجة عن الموسم المطير، شمال شرقي البلاد، والضغط المنخفض، منطقة مينداناو، جنوبي البلاد منذ أواخر يناير 2024.

وبسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، تضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398,158 شخصاً، اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير الماضي، بحسب الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.

جدير بالذكر أن الفلبين، الأرخبيل المكون من أكثر من 7600 جزيرة، تتعرض سنوياً لما يقرب من 20 إعصاراً تتسبب بفيضانات، وانهيارات أرضية، وحوادث أخرى، وكان أحد أقوى تلك الأعاصير ((هايان))، الذي ضرب البلاد في نوفمبر 2013، وخلّف وراءه أكثر من 6300 قتيل، وما يزيد على 4 ملايين مشرد.

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