مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة

قتلت إسرائيل عشرات الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، واعتقلت قرابة مئة خلال اقتحامها مستشفى ناصر جنوب القطاع الذي يواجه ظروفاً كارثية.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 83 فلسطينياً قتلوا وأصيب 125 آخرون في هجمات إسرائيلية تم شنها خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقاً للوزارة، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 28 ألفاً و858 قتيلاً و68 ألفاً و700 مصاب، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أغلب القتلى من النساء والأطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مئة شخص في مستشفى ناصر بخان يونس، فيما يتزايد القلق حيال وضع عشرات المرضى والأطقم الطبية المُحاصرين في المركز الطبي بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية.

انقطاع الكهرباء

وانقطع التيّار الكهربائي وتوقّفت المولّدات بعد مداهمة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، ما أدّى إلى وفاة ستة مرضى بينهم طفل بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة بغزة.

وأضافت ((يبقى مرضى وأطفال خدّج في العناية المركزة بدون رعاية طبية، معرضين للوفاة خلال الساعات القادمة)).

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إلى أن ((خمسة أطباء وممرضين وأكثر من مئة مريض ومصاب متروكون في المبنى القديم بالمستشفى بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أوكسجين)).

وأضاف ((تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات من الكوادر الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم والنازحين في مبنى الولادة والأطفال بمستشفى ناصر، وتخضعهم للاستجواب والتنكيل في ظروف قاسية وغير إنسانية)).

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ((بذل كلّ الجهود للحفاظ على تغذية المستشفى بالكهرباء))، لكنّ أطبّاء وصفوا وضعاً لا يمكن تحمّله في هذا المستشفى الواقع في مدينة استحالت ساحة خراب وأنهكتها المعارك.

تركوا المرضى

وذكرت منظّمة أطبّاء بلا حدود أنّ موظّفيها ((اضطرّوا إلى الفرار، تاركين المرضى وراءهم)). وقال الأمين العامّ للمنظّمة كريستوفر لوكيير ((كان الوضع فوضوياً وكارثياً)).

ووفقاً لمنظّمة الصحّة العالميّة، فإنّ مستشفى ناصر، وهو واحد من 11 مستشفى لا تزال مفتوحة من أصل 36 مستشفى في القطاع قبل الحرب، بات ((بالكاد يعمل)). وأفاد شهود بسماع دوي انفجارات عنيفة في شرق ووسط رفح حيث استُهدف منزلان على الأقلّ بضربات جوية بحسب المصادر نفسها.

من جهته، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مقابلة نشرت أمس، إن إسرائيل تشن حملة منسّقة تهدف إلى تدمير الوكالة، ومطالبتها باستقالته جزء منها.

وأضاف فيليب لازاريني ((هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة. هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة)).

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