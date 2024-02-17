أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل تشمل القنابل، رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة، ورغم تعالي التحذيرات من اجتياح إسرائيلي بري متوقع لرفح، آخر ملاذ لمليون ونصف المليون نازح من شمال غزة ووسطها.

وكتبت الصحيفة: ((إدارة بايدن تستعد لإرسال قنابل، وأسلحة أخرى إلى إسرائيل لتحديث ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعي سعيها إلى وقف إطلاق النار في غزة))، بحسب ما أوردته قناة ((آر تي عربية)) في موقعها على الإنترنت. وفقاً للصحيفة تعتزم الولايات المتحدة توريد أسلحة وذخائر بقيمة عشرات ملايين الدولارات.

خطر التهجير

وفي ميونيخ، عبر وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس، عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، والعواقب المحتملة لشن عملية برية إسرائيلية في رفح، وفقاً لوكالة ((رويترز)).

وقالت إيطاليا، التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السبع، في بيان ((دعا (وزراء الخارجية) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولاسيما معاناة 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين جراء عملية عسكرية إسرائيلية شاملة أخرى في تلك المنطقة)). واجتمع وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في ميونيخ، أمس.

لقاء بميونيخ

وكان الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش مؤتمر ميونيخ. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع ((أكسيوس)) الإخباري الأمريكي الجمعة نقلاً عن مصادر أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري بحثا المفاوضات الصعبة بشأن حرب غزة.

وقال موقع ((اكسيوس)) نقلاً عن مصدر لم يكشف عن هويته، إن هرتسوغ أحضر معه بعض الأسرى، الذين تم الإفراج عنهم خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، وأقارب رهائن لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، حيث يعقد المؤتمر.

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