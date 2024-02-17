غزة تخطف التركيز من أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ

هيمنت حرب غزة على مناقشات مؤتمر مدريد للأمن منتزعة التركيز الغربي على أوكرانيا الذي كان في أعلى سلم اهتمامات زعماء العالم في العامين الماضيين.

وبحث وزراء خارجية مجموعة السبع سبل تخفيف معاناة المدنيين في غزة، واستغلال المناسبة للتشاور مع الفاعلين الرئيسيين في أزمة الشرق الأوسط. وفي جلستين منفصلتين، طرح الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رؤيتهما لإحلال السلام في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حديثه عن أن حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل للخروج من دائرة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد دعا حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، مع اضطرار كييف إلى سحب قواتها من مدينة أفدييفكا الواقعة على خط المواجهة.

وقال إن ذلك يعكس نقص الأسلحة الذي تواجهه قواته.





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