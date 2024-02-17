«عطاء حمدان التطوعي» يحصد جائزة الكويت للإبداع فئة المسؤولية الاجتماعية

حصد فريق عطاء حمدان التطوعي، المعتمد من هيئة تنمية المجتمع بدبي جائزة الكويت للإبداع في موسمها الحادي عشر عن فئة ((المسؤولية الاجتماعية))، تقديراً لمساهمته في مجال العمل الخيري والإنساني، وذلك من خلال مشاركته في العديد من الفعاليات والمبادرات الخيرية، التي تنظم على مستوى الدولة، وتسلمت الجائزة التي أقيمت مراسمها في الكويت الأسبوع الماضي بحضور الأمين العام للجائزة، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية، سهام آل علي، مدير العلاقات العامة بالفريق.

وقال أحمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي لـ((البيان))، إن الفوز بالجائزة هو ثمرة عمل مختلف كوادر الفريق وشركائه في العطاء، وتبرهن بشكل خاص على إبداع الجميع وتفانيهم، خلال مشاركاتهم الفاعلة في الفعاليات الإنسانية المختلفة ومبادرات القيادة الحكيمة، عبر الأفكار والممارسات العلمية والعملية، وتبني أجمل السلوكيات في معاملة الناس.

مشاركات فاعلة

ولفت أحمد بن عجلان إلى أن فريق عطاء حمدان التطوعي حصد خلال العام الماضي العديد من الجوائز، وذلك نتيجة لمشاركته الفاعلة في الكثير من المبادرات، التي نظمتها المؤسسات الحكومية والدوائر الخاصة لعل أبرزها حصوله على جائزة أفضل الفرق التطوعية في دبي من جانب تنمية المجتمع، ومبادرة ((كن عوناً لهم))، ضمن ((مظلة حمدان الخيري))، والتي نظمها الفريق، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث تهدف المبادرة إلى توزيع المشروبات الباردة، والمظلات والمواد الصحية والمواد الغذائية لـ500 عامل في جبل علي.

10 برامج

وأوضح رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي أن الفريق أنجز خلال العام 2023 أكثر من 20 ألفاً و307 ساعات تطوعية، شارك فيها ألف و269 متطوعاً ومتطوعة من 32 جنسية، وتم تنفيذ 10 برامج وورش تدريبية لأعضاء الفريق.

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