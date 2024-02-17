8700 وجبة وفرتها «الشارقة الخيرية» للمتضررين من الأمطار في كلباء

قدمت جمعية الشارقة الخيرية 8700 وجبة ضمن أهدافها لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمتضررين من الأمطار بمقر إقامتهم في مواقع الإسكان الطارئ في مناطق المصلى والطلعة والبراحة في كلباء، كما وزعت ما يزيد على 400 حقيبة تتضمن الأغطية الثقيلة والملابس الشتوية للمتضررين.

وأكد ناصر مسعود بلال مدير إدارة الجمعية في كلباء، أن خطة عمل الجمعية مستمرة في تقديم مختلف وسائل الدعم وفق احتياجات كل أسرة، وذلك في ضوء القيام بالمسؤولية المجتمعية لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار لتلك الفئات.

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